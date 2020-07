Poliția municipiului Suceava a fost sesizată despre faptul că, pe strada Mărăşeşti din localitate a avut loc un eveniment rutier, iar unul dintre conducătorii auto pare a fi sub influenţa alcoolului.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au stabilit faptul că, în timp ce conducea autoturismul pe strada Mărășești, din municipiul Suceava, un localnic de 54 de ani a pierdut controlul asupra direcției de mers și intrat în coliziune cu două autoturisme care se aflau parcate regulamentar.

Conducătorul auto a fost testat de poliţişti cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 1,14 mg./l. alcool pur în aerul expirat, după care, la spital i s-au prelevat mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanţe”, ce va fi soluţionat procedural.