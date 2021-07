Un echipaj de poliție din cadrul SPR 4 Gălănești, a oprit pentru control pe DJ 178 F pe raza com. Frătăuții Vechi, atoturismul condus de către localnic și întrucât aceasta emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea sa cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1.48 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Spitalul Orășenesc Siret pentru prelevarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”.