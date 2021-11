În intervalul 12.11.2021 (10:00) – 13.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 323 de decese (153 bărbați și 170 femei), din care 19 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Brașov, Buzău, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Giurgiu, Gorj, Harghita, Iași, Ilfov, Maramureș, Mehedinți, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și Municipiul București. Dintre cele 323 de decese, 1 a fost înregistrat la categoria de vârstă 20-29 ani, 3 la categoria de vârstă 30-39 ani, 20 la categoria de vârstă 40- 49 ani, 16 la categoria de vârstă 50-59 ani, 85 la categoria de vârstă 60-69 ani, 119 la categoria de vârstă 70-79 ani și 79 la categoria de vârstă peste 80 ani. Decesul de la grupa de varsta 20-29 de ani este al unui pacient de sex masculin, din județul Mureș, în vârstă de 27 de ani, nevaccinat, care prezenta comorbidități. 302 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 12 pacienți decedați nu au înregistrat comorbidități, iar pentru 9 pacienți decedați nu au fost raportate comorbidități până în prezent. Au fost raportate 19 decese anterioare intervalului de referință, survenite în județele Galați, Giurgiu, Gorj, Iași, Sălaj, Tulcea și Vaslui în lunile octombrie 2021 și noiembrie 2021. În intervalul de referință au fost raportate 304 decese. Din totalul de 323 pacienți decedați, 285 erau nevaccinați și 38 vaccinați. Cei 38 de pacienți decedați vaccinați aveau vârste cuprinse între grupele de vârstă 30-39 ani și peste 80 de ani. 37 dintre pacienții decedați vaccinați prezentau comorbidități, iar pentru 1 pacient nu au fost raportate comorbidități.

