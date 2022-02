Cu toate că rata mortalității infantile este în ușoară scădere în ceea ce privește media pe țară, de la 5,8 la mie în 2019 la 5,6 la mia de copii născuți vii, în 2020[1], disparitățile dintre județe sunt mari: în județul Satu Mare, rata mortalității copiilor sub un an (11,1 la mie) este de cinci ori mai mare decât în București (2,4 la mia de copii născuți vii). Mai mult, mortalitatea maternală a cunoscut o creștere exponențială: de la 8,5 la suta de mii de mame, în 2018, la 16,1 la suta de mii, în 2020. În cifre absolute, am avut 18 mame care au murit la naștere în 2018, 20 în 2019 și 32 în 2020.

Potrivit datelor finale centralizate de Institutul Național de Statistică (INS) pentru anul 2020, două județe, Satu Mare și Tulcea, depășesc rata de 10 la mie, în ceea ce privește copiii care au murit înainte de a împlini un an.

Top județe cu cea mai mare rată a mortalității infantile:

Satu Mare – 11,1 la mia de copii născuți vii

Tulcea – 10 la mia de copii născuți vii

Olt – 9,6 la mia de copii născuți vii.

Top județe cu cea mai mica rată a mortalității infantile:

Municipiul București – 2,4 la mia de copii născuți vii

Vaslui – 3 la mia de copii născuți vii

Buzău – 3,4 la mia de copii născuți vii.

Gabriela Alexandrescu, Președinte Executiv Salvați Copiii România: ”Disparitățile dintre județe arată că accesul la serviciile publice de sănătate este inegal, iar maternitățile sunt inegal dotate cu aparatură medicală performantă, care să-i ajute pe medici să trateze și salveze nou-născuții prematur sau cu patologii complexe.

Salvați Copiii România a extins programul de combatere a mortalității infantile și a demarat lucrări de reabilitare a secțiilor de Terapie Intensivă și a sălilor de naștere, unde e nevoie de dotare corespunzătoare.”

CONTEXT

Organizația Salvați Copiii România a accelerat în 2021 programul de dotare a unităților medicale și a continuat oferirea de servicii integrate (medicale, sociale, educaționale) în zone defavorizate la nivel național: astfel, anul trecut au fost dotate 24 de spitale cu aparatură și echipamente medicale în valoare de 1.254.000 euro. Au fost achiziționate 92 de echipamente performante, consumabile, mobilier medical, rampe de oxigen etc. Numai în București, 6 unități medicale au primit aparatură și echipamente medicale în valoare totală de 742.398 de euro.

Astfel, au fost donate Spitalului „Grigore Alexandrescu” din capitală două ambulanțe performante și aparatură medicală de ultimă generație.

Totodată, Salvați Copiii a renovat și modernizat integral secția Obstetrică-Ginecologie I a Maternității Polizu și a demarat un amplu proces de reabilitare a Blocului Operator și a Secției de Terapie Intensivă ale aceleiași unități medicale, pentru care redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit este o sursă vitală de finanțare.

În ultimii 11 ani, Salvați Copiii România a investit peste șapte milioane de euro în dotarea a 102 unități medicale din toate județele țării cu 940 de echipamente medicale, care au ajutat la supraviețuirea și tratarea a peste 140.000 de copii.

O parte din aceste fonduri a fost colectată prin solidaritatea socială, a celor care au înțeles că sprijinirea spitalelor din România este o prioritate socială.

3,5% din impozitul pe venit, sursă de viață pentru copii

Pentru că viața și sănătatea copiilor depinde de investiția pe care o facem în unitățile medicale, Salvați Copiii România lansează un apel pentru redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit către o cauză vitală: modernizarea și dotarea cu echipamente performante a maternităţilor și secțiilor de pediatrie din România.

Pentru anul 2022, au solicitat ajutorul:

Botoșani, Spitalul Municipal Dorohoi, Compartimentul Neonatologie

Brașov, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov – secția ATI

București, Secția Clinică de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă și Arsuri din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”

Galați – Spitalul Orășenesc Tg. Bujor

Harghita, Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc

Hunedoara, Spitalul Județean Deva

Hunedoara, Spitalul de Urgență Petroșani

Maramureș, Spitalul Municipal Sighetu Marmației

Mureș, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu-Mureș

Tulcea, Spitalul Orășenesc Măcin

Călărași, Spitalul Județean Călărași, Secția Pediatrie.

Toți cei care doresc să se implice pot trimite formularul de redirecţionare a 3,5% din impozitul pe venit pe adresa sustinator@salvaticopiii.ro, pentru dotarea maternităților și secțiilor de pediatrie din România cu echipamente medicale performante.

Termenul limită de depunere este 25 mai 2022, iar formularul se poate descărca de pe www.salvaticopiii.ro/redirectioneaza.

[1] INS, date definitive pentru anul 2020