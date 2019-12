Moș Crăciun a poposit miercuri seară la bradul din centrul municipiul Suceava. Ajutat de primarul Ion Lungu el a împărțit peste 3.000 de cadouri copiilor cuminți. Moșul a fost la rându-i răsfățat de copii cu colinde frumoase.

”Moșul este restant cu un singur lucru, zăpada”

”Și în acest an conform tradiției pentru al 16-a an consecutiv Moș Crăciun vine la copiii cuminți din municipiul nostru. Mă bucur că a venit și în acest an . Eu zic că avem un moș darnic pentru că în acest an cadorile sunt mai consistente. Am împărțit peste 3.000 de cadouri. Moșul este restant cu un singur lucru ne lipsește zăpada ca să fie o atmosferă de vis aici în centrul orașului. Eu îmi permit să spun și nu numai eu cetățenii mă felicită este foarte bine aranjată pentru sărbători zona centrală a orașului. Eu cred că e bine să păstrăm aceste tradiții să mai creadă copiii în Moș Crăciun. Mulți dintre ei sunt la limita vârstei în care mai cred în Moș Crăciun. Vreau să fac un apel la suceveni să vină alături de Primăria municipiului Suceava, de Consiliul Județean unde împreună cu domnul președinte Flutur organizăm aici evenimente deosebite. Avem Târgul de Crăciun, avem tradițiile și obiceiurile populare, parada măștilor pe 27 decembrie și pe 31 decembrie Revelionul în aer liber”, a spus Lungu.

Lungu a colindat ”Asta-i sara lui Craciun”

Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a oferit o surpriză cetățenilor săi în această seară la împărțirea cadourilor de Crăciun copiilor veniți în număr foarte mare la bradul din Centru. A colindat de la cap la coadă ”Asta-i sara lui Craciun”. ”Am colindat și sper să fie și Moș Crăciun bun cu mine să-mi dea un cadou. Mi-a venit pe loc această idee nu a fost o regie având în vedere faptul că lângă mine erau două soliste de muzică populară Gabriela Teișanu și mai tânăra Clara Hurjui am zis că haideți să cântăm împreună o colindă. Pentru mine e ceva normal. Am trăit în lumea satului nu îmi neg niciodată originea și vreau să spun că este o colindă foarte frumoasă care se cântă în Bucovina. Noi colindam când eram tineri din ajunul Crăciunului până pe 2-3 ianuarie. Mergeam în 10-12 sate. Se mergea mult cu colinda era frumos, se mergea mult pe jos nu erau mijloace de transport mai ales în zilele de 1-2 ianuarie când nu circulau autobuzele”, a rememorat Lungu.

Întâmplare hazlie povestită de Lungu pe vremea când mergea cu colinda prin sate

Ion Lungu a relatat și o întâmplare hazlie din vremea în care mergea cu colinda prin sate. ”Vă spun un lucru pe care nu l-am spus niciodată dar îl spun acum. Îmi aduc aminte că odată trebuia să mergem acasă și nefiind nici un mijloc de transport am trecut prin râul Suceava prin apă în zona Luncușoara către Prelipca. Era pe 1 ianuarie. Sigur că atunci eram tineri nu ne dădeam seama ce făceam. Erau frumoase sărbătorile pe atunci. Încercăm să păstrăm aceste tradiții, aceste nestemate să le transmitem tinerilor”, a spus primarul Sucevei. El a adăugat că s-ar putea să producă o surpriză și de Revelion și să facă un duet la urat cu George Finiș.