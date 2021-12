Moș Crăciun nu i-a uitat nici în acest an pe copiii din comuna Ipotești. ”Bătrânul” a trecut pe la ei cu desaga plină cu cutii frumos ambalate în care a îndesat dulciuri, jucării, cărți, puzzle. Moșul a fost ajutat de Primăria și Consiliul Local Ipotești care a alocat 60.000 de lei pentru ca toți copii să primească daruri. Potrivit primarului, Dumitru Gulei, au fost împărțite 1.040 de pachete cu cadouri. ”Anul acesta Moșul am fost foarte darnic. Fiecare copil a avut cadouri de 50 de lei sumă mai mare decât cea alocată anul trecut pentru care vreau să mulțumesc și consilierilor locali că au fost de acord să mărim suma astfel încât pachetele să fie consistente. Mă bucur că am reușit să continuăm faptele de acest fel, pentru că în afară de drumuri și alte investiții, oamenii au nevoie și de mici momente de bucurie”, a declarat Dumitru Gulei.