Moș Crăciun de Suceava, Constantin Dîrja, are un program foarte încărcat în această perioadă, fiind solicitat atît de persoane fizice, cît și de firme și grupuri folclorice. El a declarat, la Radio Top, că anul acesta și-a intrat în rol de luna trecută, avînd în vedere că grupurile folclorice de copii au început din timp filmările pentru seara de Crăciun. A fost solicitat și pentru videoclipuri. Constantin Dîrja a afirmat: „Primesc foarte multe telefoane, foarte multe mesaje pe WhatsApp, Messenger, Facebook, dar nu pot dilata timpul, indiferent ce se spune despre Moș Crăciun. Nu știu cum să fac să ajung la toți copiii. Părinții copiilor au devenit acei spiriduși, acei furnizori de servicii acordate lui Moș Crăciun, care mă ajută foarte mult. Am o teorie: Atîta timp cît crezi că există Moș Crăciun, cît te comporți frumos cu cei din jur și ești iubit, vei primi cadouri”. Suceveanul a explicat programul lui dintr-o zi de decembrie: „Merg la un studio foto pentru fotografii de familie. De-acolo fug acasă la laptop pentru că Iulius Mall a făcut o platformă pe Zoom unde cetățenii se pot înscrie și pot sta de vorbă 10 minute cu Moș Crăciun. Apoi, alerg la Shopping City pentru întîlniri pe viu cu copiii. Acolo am un loc extraordinar de frumos amenajat. De la Shopping City plec la ora 20.00 la o familie pentru a împodobi bradul și o ședință foto”. Întrebat dacă primește daruri de la copii, Constantin Dîrja a răspuns: „Primesc scrisori foarte frumoase, împodobite cu tot felul de chestii. Zilele trecute am avut parte de ceva emoționant. A venit un băiat și mi-a oferit un set de ciocolățele. Mi-a zis să le împart și altor copii”. Moș Crăciun de Suceava își va încheia misiunea pe 28 decembrie. Constantin Dîrja interpretează rolul de Moș Crăciun de mai bine de 20 de ani.