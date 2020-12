Moș Crăciun a fost darnic cu președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur. I-a adus o nouă funcție, cea de vicepreședinte al Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România. El a obținut fotoliul în urma şedinţei Adunării Generale a UNCJR desfăşurată în sistem electronic. Noul preşedinte al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR) este Adrian-Ioan Veştea, preşedintele Consiliului Județean Braşov, care a fost singurul candidat, fiind ales cu 34 de voturi pentru, din totalul de 34 de voturi exprimate. Alături de Gheorghe Flutur au mai fost aleși încă opt vicepreședinți: Tamás Sándor (preşedintele CJ Covasna, reprezentând Regiunea Centru), Valentin Ivancea (preşedintele CJ Bacău, reprezentând Regiunea Nord-Est), Ilie Bolojan (preşedintele CJ Bihor, reprezentând Regiunea Nord-Vest), Iustin Cionca (preşedintele CJ Arad, reprezentând Regiunea Vest), Aladin Georgescu (preşedintele CJ Mehedinţi, reprezentând Regiunea Sud-Vest), Marian Pavel (preşedintele CJ Ialomiţa, reprezentând Regiunea Sud), Horia Teodorescu (preşedintele CJ Tulcea, reprezentând Regiunea Sud-Est), Hobert Thuma (preşedintele CJ Ilfov, reprezentând Regiunea Bucureşti-Ilfov). Consiliul Director, forul care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale, mai are în componență doi prim-vicepreşedinţi, Emil Radu Moldovan (preşedintele CJ Bistriţa-Năsăud) şi Péter Ferenc (preşedintele CJ Mureş) și un secretar general în persoana lui Marius Oprescu (preşedintele CJ Olt).

