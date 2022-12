Primăria și Consiliul Local Adâncata a pregătit 450 de cadouri de Moș Crăciun pentru copiii din școlile de pe raza comunei dar și pentru cadrele didactice. ”De când sunt primar de 10 ani niciodată nu am ratat acest eveniment. Am, alocat câte 25 de lei pentru fiecare cadou care constă în dulciuri, fructe, sucuri. Copiii se bucură de orice cadou indiferent cât de mic este”, a declarat primarul Viorel Cucu . El a spus că pachețelele vor fi distribuite în săptămâna dinaintea Crăciunului pe 21 sau 22 decembrie în toate școlile din comună. ”Am intrat de acum în spiritul sărbătorilor de iarnă. Pe data de 21 decembrievine la Primărie să colinde un grup de colindători din Stamate iar pe 30 vin să ne ure gospodarii din comună. Pe 31 decembrie de Revelion va fi un foc de artificii de 6-7 minute pentru a marca trecerea dintre ani. Cam atât ne permitem. Vom da drumul și la iluminatul de sărbători pe 15 decembrie cu un program restrictiv cu pauze de la ora 00.00 la 4.50 dimineața. Asta este viața. Suntem obligați să reducem cheltuielile pentru că anul acesta a fost unul foarte greu. Toate încasările la buget le-am direcționat pentru a termina de asfaltat drumul pe ADI Pleșa”, a mai spus Viorel Cucu.

