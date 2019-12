Săptămîna viitoare, municipalitatea suceveană va împărți cadouri de Moș Crăciun. Primarul Ion Lungu a declarat, la Radio Top, că acțiunea va avea loc miercuri, 11 decembrie, de la ora 17.00, lîngă bradul instalat pe esplanada Casei de Cultură. El a adăugat că pe 27 decembrie la Suceava se va desfășura o nouă ediție a festivalului de obiceiuri de iarnă., iar pe 31 decembrie pe esplanadă va fi organizat Revelionul în aer liber. Primarul a menționat că programul evenimentului din ultima zi a anului încă nu a fost definitivat, dar va fi pentru toate vîrstele și gusturile.

, 2.0 out of 10 based on 1 rating