Moș Nicolae nu a uitat de Suceveni. Organizația de Tineret PMP Suceava și-a făcut simțită prezența și le-au bucurat inimile copiilor cu un cadou din partea Moșului. Robert Ciocan, președintele organizației județene de tineret PMP Suceava: „Moș Nicolae ne-a însărcinat cu transmiterea dulciurilor. Fericirea copiilor ne-a făcut noua, curierilor, ziua mai frumoasa! Mulțumim copiilor pentru fericire! Promitem sa o dam mai departe!”

