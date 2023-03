Cand vine vorba despre turism, calatorii si industria ospitalitatii, hotelurile sunt elemente extrem de importante. Acestea ofera, pe langa cazare, facilitati si servicii diverse, incercand sa atraga cat mai multi turisti si sa faca fata chiar si celor mai inalte exigente.

Locuri de cazare se pot gasi si prin Airbnb, popularitatea acestei variante fiind in crestere. Totusi, Airbnb nu va putea oferi niciodata cazare Poiana Brasov sau in alta statiune montana sau de pe litoral, la nivelul unui hotel. Hai sa vedem care sunt avantajele si dezavantajele celor doua modele de afacere.

Costuri de operare si tarife

Industria hoteliera are la baza o economie eficienta prin care se urmareste mentinerea unui raport constant intre costuri si venituri. Acesta este motivul pentru care reduc preturile camerelor in extrasezon si il cresc cat se poate de mult in sezonul de varf. Cu cat hotelul este mai mare si mai luxos, cu atat costurile de operare sunt mai mari. Totodata, facilitati precum SPA, piscina sau mic dejun inclus in pret sunt instrumente pentru a creste tarifele, fara ca pretul camerei sa para prea mare.

Airbnb este o platforma care intermediaza rezervarile la cazare, percepand un procent din acestea. Nu are costuri de operare si depinde in totalitate de cei care doresc sa obtina venituri suplimentare oferind spre inchiriere o camera, un apartament sau o casa. Desi este un jucator important in industria ospitalitatii, Airbnb este doar un intermediar.

Cerere vs oferta

O alta diferenta majora intre industria hoteliera si Airbnb este modul in care abordeaza cererea si oferta. Hotelurile isi bazeaza activitatea pe validarea cererii inainte de a veni cu oferta. Acest lucru inseamna ca vor fi plasate in locatii turistice atractive pentru turisti, aspect care le va asigura rentabilitatea. Pe de alta parte, Airbnb permite oricui sa isi posteze proprietatea, chiar daca nu exista cerere pentru zona respectiva.

Sunt modele de afaceri diferite

Hotelurile si Airbnb au la baza modele diferite de afaceri. Hotelurile ofera cazare si servicii in schimbul unei plati, in vreme ce Airbnb este un intermediar intre clienti si cei care ofera spre inchiriere camere, case sau apartamente. Hotelurile sunt cu mult mai atragatoare pentru cei carora le plac serviciile si facilitatile de top si care sunt deja cunscute pentru calitate. Airbnb este preferata de cei care nu au foarte multe asteptari in ceea ce priveste conditiile oferite.

Prin urmare, hotelurile si Airbnb sunt modele de afacere diferite, fiecare avand propriile avantaje si dezavantaje. Hotelurile, pe langa costurile fixe de operare si calculul tarifelor in functie de diverse variabile care le fac rentabile, pot oferi facilitati si servicii atractive. Airbnb este un intermediar care ofera turistilor experiente autentice locale, facilitand inchirierea unei camere intr-o locuinta.

Hotelurile se modernizeaza periodic pentru a putea oferi oaspetilor servicii si experiente de top, adaptandu-se constant cererii, motiv pentru care exista de sute de ani. Airbnb este o alternativa atractiva pentru calatorii care cauta cazare la preturi accesibile si nu au pretentii foarte mari in ceea ce priveste conditiile si serviciile de care beneficiaza.