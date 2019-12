Pe masura ce anul se apropie de sfarsit, din ce in ce mai multe organizatii anunta nominalizarile pentru Femeile de afaceri de exceptie din 2019, ceremoniile de premiere aducand mii de femei din intreaga lume in retea si oferindu-le sansa unor conexiuni importante. Ele isi duc bataliile zilnice, incercand sa castige cat mai multi clienti, fac fata perceptiilor gresite ale societatii asupra femeilor independente aflate in afaceri, isi depaseasca propriile frici si blocaje si isi urmeaza cu incredere drumul ales. Iata care sunt calitatile care pot face ca o femeie antreprenoare sa iasa in evidenta si sa aiba succes in cele din urma.

Dorinta de perfectiune

Probabil ca cea mai comuna fraza pe care o poti auzi la femeile antreprenoare este “vreau ca totul sa fie perfect”. Acest lucru inseamna ca ele aspira sa ofere un produs sau un serviciu fara cusur, un raport de analiza de piata complet, sa raspunda la toate intrebarile, sa aiba referinte convingatoare, sa rezolve in modul cel mai inteligent si rapid orice problema, etc. Acest lucru este minunt! Atentia la detalii si perfectionismul sunt o virtute. Ele trebuie sa fie prezente, insa, intr-o cantitate rezonabila, astfel incat sa nu paralizeze activitatatea si capacitatea de a aprecia obiectiv lucrurile realizate.

Pentru a evita caderea in capcana perfectionismului continuu, exista o regula grozava si anume principiul 80 / 20 (numit si principiul Pareto): 80% din munca se face in 20% din primul interval de timp. Dupa acest 80 / 20 se va trece la etapa de verificare cu clientii si testarea calitatii produsului. In lumea tehnologiei, acest lucru se face prin prototipare si testare rapida si permite desfasurarea muncii in deplina sincronizare cu piata si clientii.

Concentrarea pe actiune

Toate femeile de afaceri cunosc sentimentul terifiant pe care il au inainte de intra intr-o camera plina de barbati unde trebuie sa faca o prezentare. Ele simt ca, fiind femeie, nu vor fi luate in serios de auditoriu, iar aceasta autoprogramare nu poate decat sa o blocheze si sa strice momentul. Din fericire, o solutie pentru a evita acest lucru si anume concentrarea pe ceea ce face. Daca o femeie a obtinut un loc in fata unei audiente inseamna ca ea a muncit din greu pentru a obtine acea ocazie, asa ca acum este momentul sa profite de ea si sa faca ceea ce are de facut cat se poate de bine. Daca ea va fi total prezenta si se va bucura de experienta, nu mai ramane decat sa inceapa magia. Femeile de afaceri de succes nu isi fac griji pentru modul in care sunt privite, ci se concentreaza pe actiune astfel incat sa castige respectul auditoriului prin valoare si profesionalism.

Invatarea din experienta celor din jur

Un antreprenor ajunge sa lucreze si sa interactioneze cu oameni din diverse domenii de activitate, varste si experiente profesionale. De cele mai multe ori ei sunt fericiti sa impartaseasca din sfaturile si experientele lor, asa ca diversitatea conexiunilor vine cu perspective si experiente de afaceri variate. Una dintre trasaturile unei femei de afaceri, deseori subestimata, este capacitatea ei de a invata de la oamenii din jur, aceasta fiind o metoda de a scurta calea de obtinere a unor informatii nepretuite.

Curajul

Cea mai remarcabila trasatura a femeilor antreprenoare este curajul. Curajul de a incepe singure o actiune, chiar daca exista riscul sa fie criticate. Curajul de a vorbi angajatilor si clientilor, chiar daca au emotii si se tem ca nu vor gasi cele mai bune cuvinte. Curajul de a merge mai departe, chiar daca rezultatele se lasa asteptate.