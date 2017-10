Timp de 15 ani nu a ieșit din hainele negre. Toată lumea credea că Silviu Prigoană e în doliu sau că vrea să mascheze kilogramele în plus, dar iată că din 2014 au apărut culorile în viaţa lui. Afaceristul şi-a reînnoit toată garderoba, iar cel mai important pion în această transformare a fost soția sa, Mihaela, potrivit click.ro.

”Am purtat haine negre 15 ani. Motivul a fost foarte simplu. La începuturi, când ieșeam pe la evenimente, se găseau unii să comenteze că nu am pantofii asortați cu cureaua de la ceas, cămașa nu e nu știu cum, tot felul de băgători de seamă. Și atunci, un fost coleg, care lucrează ca designer la brand-ul Boss, mi-a zis să mă îmbrac în negru, că nu am cu ce să greșesc. În rest, nu a avut nici o conotație funerară. Acum am cămăși de toate culorile, chiar și cu palmieri, ananași și alte fructe. Mihaela a avut un cuvânt mare de spus. ”, a declarat Silviu Prigoană pentru Click!.

Citeşte articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/motivul-incredibil-pentru-care-silviu-prigoana-renuntat-la-hainele-negre-dupa-15