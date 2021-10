Celebra cântăreață de muzică populară a povestit, la vârsta de 80 ani, ca ea nu a fost dusă la altar de către soțul ei, notează click.ro. Motivul este unul incredibil!

Sofia Vicoveanca (80 ani) nu a fost mireasă niciodată și nici nu a vrut să-și refacă viața după moartea soțului ei. Interpreta a mai povestit că a fost virgină în ziua nunții! S-a căsătorit la 27 de ani, nu la 16, cum ar fi dorit mama sa, ea alegându-și bărbatul, după ce a fost curtată intens. Totuși, aceasta spune că nu s-a considerat frumoasă.

„Eu nu am fost frumoasă și nu m-am bizuit pe ce am văzut în oglindă. Mie mi-a făcut bine că am fost mai dură cu mine. Nu am fost niciodată mireasă. Nu-mi pare rău că n-am fost mireasă, pentru că în lumea satului se întreabă dacă a fost mireasa frumoasă și mie mi-a fost frică de asta. Nu mi-a spus nimeni, ci doar așa mi-am zis eu. A fost mai bine așa”, a declarat Sofia Vicoveanca la Pro TV, în emisiunea lui Cătălin Măruță, potrivit sursei citate. Artista a fost căsătorită cu Victor Micu, care, din păcate, s-a stins din viață în anul 2003.

