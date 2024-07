Adda a fost invitată în podcastul lui Teo Trandafir, acolo unde, printre altele, a vorbit și despre relația ei cu CRBL. Artista a dezvăluit adevăratul motiv pentru care cei doi au întrerupt orice colaborare.

În urmă cu ceva timp, între Adda și CRBL s-a iscat un scandal la care nimeni nu s-ar fi așteptat. Cântăreața susține că, la un moment dat, când au colaborat pentru o piesă, solistul ar fi umilit-o, motiv pentru care au decis să rupă orice legătură.

„Eu trebuia să cânt un refren, nu era ceva complicat. Și el s-a supărat pe mine că de ce așa… și m-a scos. Deci eu eram la Forza Zu cu momentul meu și după care, el m-a scos. Am aflat atunci, în ziua aia că eu nu mai intru pe scenă. Și a pus o poză cu mine, dar eu eram lângă scenă. Mi-a zis “Nu mai urci pe scenă, că nu mai vreau eu.” A fost o chestie, a vrut să îmi dea el mie peste nas atunci. Am suferit tare, pentru că eram la început (…) Plus că și eu am compus la piesele respective și te doare, ca artist la început de drum, care ai nevoie de expunere. Să fii dat așa la oparte…”, a povestit Adda în podcast la Teo Trandafir, conform click.ro.

Sursa foto: Facebook

