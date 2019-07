Adelina Pestriţu şi Virgil Şteblea au devenit soţ şi soţie. Cei doi şi-au unit destinele în faţa ofiţerului de stare civilă, într-un cadru restrâns. Mai exact, cei care le-au fost alături au fost doar naşii, notează click.ro.

„Ne-am dorit că de această dată să fie totul foarte simplu, privat şi scurt. Am ales să nu invităm pe nimeni, pentru că am fi fost obligaţi de context să facem o selecţie a prietenilor noştri şi fără să ne dorim, să-i supărăm pe ceilalţi. Nu am vrut să facem separatisme. Evident, bazat pe faptul că oricum marea petrecere va fi în doar 2 săptămâni jumătate şi chiar nu avea sens să îi punem din nou pe drumuri.”, a spus ea, conform sursei citate.

