Dan Negru a vorbit, în cadrul unui interviu, despre motivul care a stat în spatele refuzurilor sale de a apărea în orice fel de spoturi publicitare. Prezentatorul TV a mărturisit că i-au fost oferite multe oportunități în acest sens, de-a lungul timpului, însă niciodată nu a luat vreuna dintre ele măcar în calcul, noteză click.ro.

„Am refuzat întotdeauna orice ofertă de a face publicitate pentru vreun produs”, a spus Dan Negru pentru Paginademedia.ro „Acum vreo 20 de ani, când făceam Academia vedetelor, venise un operator de telefonie. Eu trebuia să bag mâna în acvarii – erau tot felul de probe, cu acvarii – și să scot un telefon de acolo. Am zis nu. Banii? Am calculat atunci, îmi puteam lua un apartament în Colentina. Noroc că am avut o soție care m-a înțeles. Ofertele au continuat și acum, în epoca Facebook și Instagram. Chiar ieri am avut o ofertă, pentru o postare. Era ceva de ordinul sutelor de euro”, a povestit acesta pentru sursa anterior menționată.

