Se numără printre vedetele care nu mint atunci când sunt întrebate dacă au operaţii estetice. Atentă cu imaginea ei, Ilinca Vandici a apelat la chirurgii plasticieni după ce a născut, întrucât sânii ei nu mai erau atât de fermi ca odinioară. Despre operaţii şi stil de viaţă sănătos, a vorbit, în exclusivitate pentru Click!, prezentatoarea de la Kanal D.

Click!: Ai apelat la o operaţie estetică şi se poate observa acest lucru. Care a fost motivul?

Ilinca Vandici: Am o părere foarte bună despre chirurgia estetică. Jos pălăria pentru medicii care văd asta nu ca pe o afacere, ci ca pe o responsabilitate de a face oamenii fericiţi. Niciodată nu m-aş feri să spun că am făcut asta. Am simţit nevoia după naşterea copilului (n.r. de implanturi). Am alăptat, iar bustul nu mai era ca înainte. De unde aveam o mărime şi o fermitate, m-am trezit cu nimic. Poate dacă eram o femeie normală, nu mă operam, pentru că nu aveam un decolteu dezasturos, însă apărând pe sticlă, purtând tot felul de ţinute, decoltate, transparente, am considerat că trebuie să dau dovadă de respect. Mi-a fost frică înainte să fac operaţia, însă după ce medicul mi-a explicat cum va decurge, m-am relaxat şi totul a decurs bine.

