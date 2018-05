Concursul „Exatlon” a fost o experienţă pe care Ionuţ Sugacevschi, marele perdant, nu o va uita prea curând. Rivalul lui Vladimir Drăghia nu pare nici acum că s-a resemnat după ce publicul a ales prin vot câştigătorul. „Războinicul” şi-a dorit enorm să câştige pentru a-şi face nunta cu Nela şi a-şi cumpăra o casă, iar dezamăgirea a fost mare când a aflat că este pe locul al doilea, scrie click.ro.

„Eu am venit cu un scop, să ajung în vârful muntelui. Eu nu m-am gândit la bani, m-am gândit să ajung acolo. Publicul a votat cauza. Eu mă simt fericit, mă simt campion, sunt fericit că a fost așa. Vorbeam cu Alex. Nu am de ce să fiu supărat. I-am invitat pe toți la o terasă și le-am zis că vreau eu să fac cinste, m-am simțit câștigător. Eu sunt câștigător că am ajuns până acolo. Dacă aș fi câștigat, îmi cumpărăm un teren și îmi construiam o casă. De asta mergem în Belgia, să muncim pentru a face o casă”, a spus el, potrivit sursei citate.

