Din cauza problemelor de sănătate, Rona Hartner a anulat nunta din România pe care urma să o facă pe 7 octombrie la Biserica „Sf. Mina” din Bucureşti şi toate concertele programate în ţară. În plus, soţul ei e catolic şi nu se putea cununa într-o biserică ortodoxă. Diagnosticată cu cancer la colon, actriţa va merge cu iubitul ei, Herve Camilleri (43 de ani), alias DJ HMJ, doar la Starea Civilă în Franţa, potrivit click.ro.

„Îmi pare rău că nu am reuşit să ajung la Târgovişte. M-am simţit foarte rău, mai am o singură şedinţă de chimioterapie. Am avut o stare foarte proastă, mai am o ultimă mică problemă şi s-a terminat. Am încredere că va fi bine. Merg la slujbă în fiecare zi. Ne închinăm frumos. Voinţa lui Dumnezeu e cea care primează.”, a spus Rona într-o postare live pe conturile sociale, efectuată la malul Mării Mediterane, pe Coasta de Azur, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/motivul-trist-pentru-care-rona-hartner-anulat-nunta-din-romania