Sâmbătă după amiază un tânăr de 20 ani, din com. Siminicea, în timp ce conducea motociclul pe DN29, în comuna Dumbrăveni, din direcția Dumbrăveni către Salcea, a intrat în coliziune cu autoturismul condus în fața sa de o femeie de 24 ani, din com. Dumbrăveni. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală gravă tânărului de 20 de ani și rănirea ușoară a unei pasagere de pe motociclu în vârstă de 17 ani din com. Dumbrăveni. Conducătorul motociclului nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Nu s-a putut efectua testarea cu aparatul etilotest la fața locului. Ulterior, acestuia i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Conducătoarea auto de 24 de ani a fost testată cu aparatul etilotest,valoarea fiind zero. Ulterior, acesteia i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunile de „vătămare corporală din culpă” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.