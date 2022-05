Un barbat in varsta de 57 de ani din Sadova, in timp ce conducea autoturismul pe DN17, a intrat in coliziune cu un motociclu condus de un barbat din directia Câmpulung

Moldovenesc spre Pojorata. În urma impactului conducatorul motociclului a fost proiectat pe partea carosabila suferind vatamari corporale usoare, motiv pentru care la

fata locului a ajuns un echipaj de ambulanța care l-a preluat și transportat la Spitalul Câmpulung Moldovenesc in vederea acordarii de ingrijiri medicale. Ambii conducatori auto au fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,00 mg/l alcool pur in aerul expirat, in ambele cazuri, ulterior la sediul Spitalului C-lung. Moldovenesc le-au fost prelevate cate o mostra biologica de sange in vederea determinarii concentratiei alcoolice. S-a intocmit dosar penal cu privire la infracțiunea de „vatamare corporala din culpa” prev. de art. 196 alin. 2 si 3 din Codul Penal.