Câteva zeci de motocicliști care participă zilele acestea la Bucovina Motorfest au mers în pelerinaj la biserica mănăstirii Sf. Ilie din Șcheia, ctitorie a lui Ștefan cel Mare. Motocicliștii au fost întâmpinați la mănăstire de starețul Elisei Preutu, precum și de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă. Acțiunea motocicliștilor a avut loc în cadrul programului „Pelerin în Bucovina”.

După ce au vizitat biserica, motocicliștii au participat la o slujbă pentru călători, oficiată de starețul mănăstirii. În cuvântul său, protosinghelul Elisei Preutu le-a transmis motocicliștilor ca în călătoriile lor, întotdeauna să îl aibă aproape pe Dumnezeu. „Vă mulțumim pentru că ne-ați bucurat cu prezența frățiilor voastre și vă dorim ca să aveți întotdeauna, în tot ceea ce veți face, în tot ceea ce veți alege și oriunde veți călători, să aveți întotdeauna pe îngerul lui Dumnezeu călătorind cu sufletele frățiilor voastre. Dumnezeu să binecuvânteze această clipă de rugăciune și acest moment pe care cu toții l-am scris în cartea vieții noastre. Și după ce veți termina tot ce ați început acum aduceți-vă aminte de ceea ce ați împlinit în această perioadă. Să vă amintiți și de acest moment de rugăciune pe care am dorit din suflet să îl împlinim împreună pentru binecuvântarea frățiilor voastre”, a spus starețul Mănăstirii Sf. Ilie.

La rândul său, vicepreședintele CJ Suceava, Niculai Barbă, le-a explicat motocicliștilor că se află la una dintre ctitoriile lui Ștefan cel Mare, „o nestemată” care a fost șlefuită recent prin restaurarea interioară și exterioară. „În cadrul programului Pelerin în Bucovina, un grup de pelerini motocicliști au poposit la mănăstirea Sf. Ilie, recent reabilitată, o nestemată ctitorie a Sfântului Voievod Ștefan cel Mare. O nestemată care strălucește la adevărata valoare. În ultima perioadă ne-am propus ca aceste nestemate ștefaniene să poată fi puse cât mai bine în valoare. Și odată cu lucrările de reabilitare, biserica mănăstirii Sf. Ilie urmează să fie și ea cuprinsă și în aceste programe de promovare a monumentelor din județul Suceava. Prin urmare ne pregătim să inițiem o serie de demersuri care să pună în valoare această mănăstire, inclusiv vom trece la întocmirea unor documentații care apoi să fie trimise și analizate pentru că intenția noastră este ca și această biserică să fie inclusă în lista monumentelor UNESCO”, a declarat Niculai Barbă după vizita motocicliștilor la biserica mănăstirii Sf. Ilie.

După pelerinajul la acest lăcaș de cult, sute de motocicliști prezenți la Bucovina Motorfest au participat la o paradă moto, de la Cetatea de Scaun a Sucevei și până în parcarea Iulius Mall.