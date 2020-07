Compania MSD finanțează un program independent de granturi (fonduri nerambursabile) cu o valoare de maxim 400,000 USD, care se concentrează asupra politicilor de sănătate în domeniul cancerului;

Povara cancerului în România este una semnificativă, mortalitatea prin cancer, reprezentând a doua cauză de deces după bolile cardiovascularei

MSD România a fost preselectată, în cadrul grupului MSD, să lanseze o invitație publică pentru comunitatea științifică și academică din țară de a depune proiecte de cercetare în vederea finanțării prin acest program de granturi competitive. Termenul limită de depunere a proiectelor este 14 august 2020.

Programul de Granturi MSD va finanța, în anul 2020, un număr de opt granturi (finanțări nerambursabile) la nivel global. Fiecare grant va fi evaluat la o sumă de până la 50.000$ (USD) și va oferi finanțare pentru proiectele de politici în domeniul sănătății și pentru a crea oportunități de încurajare a dialogului și de diseminare a descoperirilor care oferă acces la tratamentul împotriva cancerului.

Programul de Granturi MSD își propune să creeze o comunitate globală de cercetători în domeniul politicilor de sănătate pentru a formula recomandări validate științific și vizionare, care vor îmbunătăți rezultatele clinice obținute la pacienții bolnavi de cancer.

„Comunitatea științifică și academică joacă un rol esențial – prin munca de cercetare, activitatea educațională și comunicarea publică – în stimularea unor discuții de valoare în domeniul politicilor de sănătate privind cancerul și de sănătate publică. Astfel, invităm și încurajăm comunitatea de cercetători din România să participe la Programul de Granturi MSD, care poate contribui astfel la dezvoltarea de noi politici care să răspundă provocării reprezentată de povara cancerului. Progresul științific în depistarea și tratarea cancerului la nivel global trebuie însoțit de progres la nivel de politici naționale, politici de sănătate bazate pe dovezi științifice. Pe lângă sprijinirea activității de cercetare independentă, programul va oferi un cadru internațional cercetătorilor pentru a împărtăși idei asupra problemelor urgente în politicile din domeniul cancerului”, afirmă Nicolas Renard, Managing Director MSD România.

Întregul proces are la bază o procedură de selecție bazată pe concurență. Potențialii candidați trebuie să aibă în vedere că acest program independent de granturi se concentrează asupra politicilor de sănătate: legislație, reglementări, programe guvernamentale și acțiuni în domeniul cancerului. Acest program nu va lua în considerare granturile pentru cercetări privind terapiile clinice specifice sau a rezultatelor asociate cu astfel de terapii.

Următoarele criterii vor fi utilizate pentru a selecta cele mai bune cereri de granturi:

Abordarea unor subiecte relevante pentru politicile publice din domeniul sănătății cu privire la cancer;

Probabilitatea de a avansa cunoștințele existente cu privire la temele prezentate;

Probabilitatea de a dezvolta o lucrare de calitate adecvată care să fie publicată într-un jurnal de specialitate;

Demonstrarea motivelor pentru care cercetarea propusă este relevantă pentru factorii de decizie și modul în care rezultatele cercetării vor fi răspândite în mod eficient;

Cercetarea este efectuată de solicitanți cu o experiență dovedită în realizarea de cercetări independente de înaltă calitate privind politicile de sănătate;

Contractat printr-o instituție care își desfășoară activitatea fără scop lucrativ și îndeplinește condițiile prevăzute în propunere;

Cercetarea nu trebuie să acopere ceea ce MSD clasifică drept cercetare privind siguranța și eficacitatea medicamentului/terapiei.

Domeniile de cercetare includ:

Valoarea socială a terapiilor împotriva cancerului;

Soluții privind finanțarea și accesul la tratament;

Inovarea în tratamentul cancerului;

Cancerul și COVID-19.

Descrierea integrală a Programului de Granturi MSD și condițiile de eligibilitate sunt disponibile aici.

Pentru cei interesați de Programul de Granturi, persoana responsabilă la nivel național, Raluca Sîmbotin – Policy& National Account Manager, e-mail: gabriela.simbotin@merck.com.

Povara cancerului în România

Potrivit datelor Globocan, 83,461 de noi cazuri de cancer au fost diagnosticate în anul 2018 în Româniai. Mortalitatea prin cancer reprezentă a doua cauză de decesii, numărul deceselor prin cancer ajungând la 50,312 în 2019ii.

Cancerul pulmonar reprezintă cea mai frecventă cauză de deces cauzat de cancer, rata mortalității crescând cu aproape 14 % din 2000, în principal din cauza ratelor ridicate ale fumatului. În ultimii ani, au crescut, de asemenea, ratele mortalității legate de alte tipuri de cancer, în special pentru cazurile de cancer colorectal și de cancer de sâniii.

Ratele de supraviețuire la cinci ani în urma unor tipuri de cancer tratabile, cum ar fi cancerul de sân, de prostată și de col uterin, sunt mult sub mediile Uniunii Europene, în special, pentru tipurile de cancer care pot fi prevenite prin reducerea la minimum a factorilor de risc, cum ar fi cancerul pulmonar (11 %), de stomac (3 %) și hepatic (13 %)iv.

Numărul bolnavilor de cancer din România rămași în evidență în primul trimestru al anului 2020 a fost de aproape 450,000iv.

În ceea ce privește ponderea cheltuielilor totale pentru sănătate cheltuite pentru cancer, procentul este de 7,1% în România față de nivelul mediu european de 6,2%. Cheltuielile de sănătate per capita pentru cancer în România sunt de doar 70 EUR față de media 195 € în Europa și în Elveția (după ajustarea pentru PPP)v, iar cheltuielile cu tratamentele oncologice se ridică la aproximativ 20 EUR per capita în România, comparativ cu 90 EUR per capita cât investesc, în medie, Austria, Germania și Elvețiavi.

