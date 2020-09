MTH Digital lansează MTH Digital Academy, un program intensiv de cursuri de digital marketing timp de 2 săptămâni

90% din portofoliul de clienți al agenției este reprezentat de magazine online șiretaileri care vând online

Cifra de afaceri a agenției a crescut cu 40% pe perioada pandemiei

MTH Digital, agenția de marketing online specializată pe e-commerce își mărește echipa pe fondul creșterii industriei de e-commerce în timpul pandemiei și lansează un program intern de formare a tinerilor care doresc să învețe digital marketing pentru magazinele online. MTH Digital a încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri de aproximativ 350.000 de EUR și se așteaptă la o cifră de afaceri de 500.000 EUR până la finalul 2020.

Marketingul online pentru e-commerce este unul concentrat pe vânzări și profit și piața are nevoie de specialiști formați în acest spirit

MTH Digital este un departament de marketing online externalizat specializat pe furnizarea de servicii de promovare online pentru magazine online. 90% din portofoliul de clienți este reprezentat de magazine online și retaileri care vând și online. Cifra de afaceri a MTH Digital a crescut cu 40% în timpul pandemiei și cea mai mare parte a venit din câștigarea unor clienți care acum și-au deschis business online sau care vindeau până acum în retail offline și au decis să deschidă canalul de vânzare online. Ca urmare, echipa a decis să investească în formarea de noi specialiști în digital marketing pentru e-commerce și lansează în această toamnăMTH Digital Academy (https://www.mth.digital/ro/mth-digital-lanseaza-un-program-intensiv-de-internship-pentru-a-forma-specialisti-in-e-commerce-marketing-mth-digital-academy/)

“Focusul nostru este în proporție de 90% pe industria de e-commerce și avem plăcerea să punem umărul atât în promovarea magazinelor online de tip start-up, cât și în strategia de promovare digital a unor mari retaileri care au deschis acest canal de vânzare online. Ca urmare, obiectivul nostru final sunt vânzările și Return On Investment și urmărim să implementăm campanii de performance marketing focusate pe rezultate măsurabile”, explică Anca Toma – Head of Digital MTH Digital.

“Din ce am observat în piață, există specialiști care știu să facă performance marketing și alți specialiști care știu să facă social media, conținut, să contribuie la un concept vizual. Ce ne dorim noi este să îmbinăm zona de performance cu zona de creație pentru a aduce vânzări. Nu credem în diviziunea rolurilor, încercăm să formăm specialiști compleți care să înțeleagă e-commerce cap-coadă. Am învățat din experiență că este greu să găsești astfel de specialiști deja formați și este dificil și să convertești oameni deja specializați pe una dintre direcții în acest mix de care e-commerce-ul are nevoie. Ca urmare, am decis să lansăm MTH Digital Academy – un program intensiv de 2 săptămâni în cadrul cărora participanții vor beneficia în mod gratuit de traininguri intensive de digital marketing și de experiență practică, vor avea de făcut proiecte bazate pe cazuri reale și, în urma acestor 2 săptămâni, vor avea șansa de a fi unul dintre noii noștri colegi. Evident, programul se va desfășura online”, continuă Anca Toma.

MTH Digital s-a lansatîn 2016 și din echipasa fac deja parte 20 de specialiști în digital marketing. În acest timp, echipa MTH Digital se implică activ în traininguri de Google Ads, social media, Facebook Ads, Instagram Ads, Youtube Ads în cadrul diverselor programe de training în marketing online de pe piață.

“Spre deosebire de alte agenții, noi credem în faptul că performance marketing trebuie să se îmbine cu conținut, copywriting, creație, grafică și încercăm să îmbinăm cu succes toate aceste ingrediente într-o strategie unitară care să aibă în vedere toate elementele prin care trece în mod ideal un client al unui magazin online – awareness, evaluare, achiziție finală și loializare”, completează Robert Dumitru – Digital Marketing Manager MTH Digital.