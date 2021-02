Marketingul digital este un domeniu în continuă dezvoltare, iar tot mai multe business-uri se orientează spre această ramură comercială pentru a crește și a fi în ton cu cerințele publicului. Conform raportului GPeC despre piața de e-commerce la final de 2020, valoarea acesteia a ajuns la 5,6 miliarde de EUR, iar numărul total de cumpărători online a crescut și el, ajungându-se la 45% din totalul utilizatorilor de internet din România.

Vânzările clienților au crescut, în medie, cu peste 30% în 2020. S-a observat și o creștere a numărului de clienți noi pentru magazinele online.

În acest context, MTH Digital, agenția care se poziționează ca departament de marketing online externalizat specializat pe categoria e-commerce, a observat că vânzările magazinelor online au crescut în medie cu peste 30% în anul 2020. Pentru clienții MTH Digital, anul 2020 a adus creșteri față de anul 2019, traduse prin numărul mai mare de comenzi înregistrate, dar și creșteri ale veniturilor sau ale cifrei de afacere. Totuși, cel mai interesant indicator observat a fost acela al numărului de clienți noi, care a fost și el încreștere. Canalele de marketing online care au adus creșteri în 2020 au fost Google Ads și Facebook Ads, completate de această dată de Instagram Ads, Youtube Ads și LinkedIn Ads. Asta arată nu doar numeroasele oportunități pe care orice afacere le poate accesa în mediul online, cât și eficacitatea unei strategii de marketing bine pusă la punct cu ajutoruls pecialiștilor.

“90% din portofoliul de clienți ai agenției MTH Digital sunt magazine online, iar anul 2020 a venit cu multe provocări, dar și cu rezultate pe măsura eforturilor. În medie, bugetele de marketing alocate au crescut cu 20%, ceea ce arată tendința tot mai mare a afacerilor de a se orienta spre mediul online. În același timp, analizele făcute pentru anul 2020 ne-au arătatc reșterea, în medie, cu peste 30% a vânzărilor generate.”declară Robert Dumitru, Head of Digital MTH Digital.

Cele mai mari creșteri, înregistrate pentru supermarket-uri online, industriile Beauty & Fashion, Casă și Grădină și produsele Bio.

Se pare că anul 2020 a venit cu multe provocări, dar și cu un interes crescut al românilor pentru cumpărăturile online, cel mai mare succes înregistrând magazinele tip supermarket online, industria produselor cosmeticeși de înfrumusețare, cea de Fashion, categoria Home & Deco, dar și segmentul de produse Bio.

“Clienții MTH Digital fac parte din domenii variate, iar în prezent gestionăm promovarea în mediul digital a peste 60 de magazine online. Pentru fiecare afacere creăm un plan de marketing în concordanță cu specificul, obiectivele și publicul business-ului pentru a ajunge la cele mai bune rezultate. Antreprenorii trebuie să știe că nicio afacere nu este imposibil de adaptat mediului online într-o formă sau alta,iar asta o dovedim în fiecare zi prin gestionarea afacerilor din industrii ca Retail, Beauty, Home & Deco, Fashion, Imobiliare și multe altele”, adaugă Robert Dumitru.

Alegerea canalului potrivit de promovare, cheia succesului în marketing online

Pentru a ajunge la rezultatele înregistrateînanul 2020, echipa MTH Digital a folosit strategii eficiente și mix-ul de marketing potrivit pentru fiecare business înparte. Asta pentru că, atunci când îți dorești să îți promovezi afacerea online, este important să iei în considerare specificul afacerii și al produselor tale, cine sunt clienții tăi, unde își petrec aceștia timpul și cum trec de la intenție la acțiunea de cumpărare.

Anumite canale, cum este motorul de căutare Google Ads, îi pot găsi pe clienți căutând activ produsele pe care le oferi, în timp ce platforme precum Facebook sau Instagram sunt un mijloc minunat de a preîntâmpina nevoia sau dorințele publicului prin expunerea brandului.

“La MTH Digital întotdeauna ținem cont de particularitățile unui brand, ne bazăm fiecare decizie de marketing pe date și reușim astfel să alegem canalele de promovare potrivite pentru fiecare afacere. În 2020 am reușit să aducem rezultate de business pentru categorii precum Home sauBijuterii folosind Google Ads, în timp ce pentru magazinele online de Fashion, Beauty sau Supermarket-uri am generat creșteri prin Facebook Ads și Instagram Ads”, completează Robert Dumitru.

Comportamentul utilizatorilor inspiră și dictează acțiunile de business

Oricine știe că o afacere nu poate exista fără a se adapta cerințelor clienților săi, iar în mediul online asta înseamnă, printre altele, să știi ce preferințe au aceștia, unde își petrec timpul și unde sunt dispuși să asculte mesajul brandului. Anul 2020 a adus schimbări în obiceiurile publicului referitor la platformele online cele mai vizitate și, urmărind noile obiceiuri, echipa MTH Digital a reușit să aducă clienții din portofoliu în atenția publicului în cadrul noilor platforme preferate.

Conform lui Robert Dumitru, Head of Digital MTH Digital, “Schimbările din acest an atipic au făcut ca tot mai mulți utilizatori să petreacă mai mult timp pe platforme ca Youtube și Instagram, în căutare de inspirație sau entertainment. Noi am observat aceste modificări de comportament și am decis, alături de diverși clienți din portofoliu, să creștem prezența pe aceste canale prin reclamele derulate. Așa cum ne așteptam, creșterile de buget alocat acestor platforme au fostcele mai mari, rezultând în creșteri din punct de vedere al numărului de useri și al gradului de engagement pentru clienții MTH Digital.”

Multe business-uri au ales deja să investească tot mai mult în marketing online, datorită creșterii accelerate a acestui segment de piață, dar și rezultatelor care fac favorabile astfel de investiții. Astfel, asistăm la o schimbare de strategie comercială la nivelul țării și nu numai, cu mult mai mult focus pe mediul online, pe reinventare și pe inovație.

“Pentru noi este un semn că piața din România începe tot mai mult să se maturizeze și să fie aliniată noilor oportunități aduse de mediul online. Deși a fost un an cu multe încercări, încrederea pe care clienții au avut-o înechipa MTH ne-a dus la finalul acestuiala investiții de peste 10 milioane de Euro în acțiuni de marketing online, bugetul pe care l-am gestionat fiind o dovadă a încrederii în echipă, dar și în rezultatele aduse pentru afacerile de care ne ocupăm. Ediția 2020 a Galei Premiilor E-Commerce a adus pentru mai mulți clienți ai MTH Digital premii care atestă performanțele înregistrate și suntem mândri că am reușit, alături de partenerii nostri, să obținem titluri de podium în Gala Premiilor eCommerce. Printre aceștia se numără magazinele online Watchshop (Categoria Cadouri, Ceasuri și Bijuterii), Elegance Decor (Categoria Home & Deco), Gameology (Categoria Hobby, Timp liber și Divertisment), Kafune (Categoria Alimentare și Băuturi)”, completează Robert Dumitru.