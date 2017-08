Rapperul Kendrick Lamar a fost marele câştigător al galei de decernare a premiilor MTV Video Music Awards 2017, care a avut loc duminică, la Los Angeles, informează contactmusic.com. Starul a plecat acasă cu şase trofee, printre care şi cu cel pentru ‘Cel mai bun videoclip al anului’ – ‘Humble’, precum şi cu cel pentru ‘Cel mai bun artist hip-hop’.

Cântăreţul Ed Sheeran a fost desemnat ‘Artist of The Year’ (nr. artistul anului) şi a cântat pe scenă alături de Lil Uzi Vert, iar Taylor Swift s-a impus la categoria ‘Cea mai bună colaborare’, pentru ‘I Don’t Wanna Live Forever’, cu Zayn Malik. Nu a fost prezentă la gală, însă şi-a încântat fanii şi pe cei prezenţi la eveniment cu premiera videoclipului ei ‘Look What You Made Me Do’.

Printre câştigători s-a numărat şi Khalid, care a fost desemnat ‘Best New Artist’, iar ‘Best Pop Video’ a fost ales ‘Down’, cântat de Fifth Harmony ft. Gucci Mane. Kanye West a primit premiul „Best Choreography” pentru ‘Fade’, iar cântecul verii, ‘Best Song of the Summer’, a fost desemnat ‘XO Tour Llif3’, semnat Lil Uzi Vert. ‘Stay’ a lui Zedd şi Alessia Cara s-a impus la categoria ‘Best Dance Video’, iar ‘Heavydirtysoul’ a lui Twenty One Pilots la ‘Best Rock Video’. ‘Young Thug’ a lui Wyclef Jean a fost câştigătoare la categoria ‘Best Editing’.

Gala, care a durat trei ore, a fost prezentată de Katy Perry şi a avut loc la ‘Forum’ din Inglewood, California.

Bineînţeles, şi anul acesta gala de decernare a premiilor MTV VMA a fost presărată cu momente emoţionante. De exemplu, actorul şi cântăreţul Jared Leto i-a adus un omagiu lui Chester Bennington, solistul trupei Linkin Park, şi lui Chris Cornell de la Soundgarden, artişti care s-au sinucis anul acesta.

Şi Pink, câştigătoare a trofeului ‘Vanguard Award 2017’ pentru întreaga carieră, a emoţionat audienţa. Ea a ţinut un discurs despre frumuseţe şi toleranţă, adresat fiicei sale de 6 ani, Willow, care s-a aflat în public.