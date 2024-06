Unul dintre candidații PNL pentru Consiliul Local Suceava este și Mugur Corlățan. El este director Thermonet și este unul dintre tinerii pe care se bazează candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi.

“În Lucian Harșovschi am găsit un partener dedicat și motivat, cu o viziune clară asupra direcției în care ar trebui să se îndrepte orașul nostru. Experiența și abilitățile sale în administrație, combinate cu valorile și principiile pe care le împărtășim, m-au convins că acesta este partenerul potrivit alături de care să pornesc la acest drum important. Vrem să fim o voce puternică pentru evoluția municipiului Suceava, să promovăm transparența, responsabilitatea și eficiența în administrație și să lucrăm împreună pentru a crea un mediu urban mai sigur, mai curat și mai prosper pentru toți locuitorii. Cu determinare și pasiune, vă asigur că vom fi reprezentanți activi și implicați în comunitate, mereu deschiși să ascultăm și să susținem interesele cetățenilor. Prin unirea eforturilor și colaborarea noastră, suntem pe cale să construim un viitor tot mai bun pentru municipiul Suceava.” Pe 9 iunie, Alegem Viitorul!”, a declarat Mugur Corlățan.

