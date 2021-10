Și-a ținut mereu viața privată departe de lumina reflectoarelor. Mugur Mihăescu (54 de ani) a făcut dezvăluiri, în premieră, în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, despre căsnicia sa cu Rodica, femeia care-i stă alături la bine și la greu, de 25 de ani. Nu puține au fost momentele de cumpănă în căsnicia lor, în care s-a vorbit că actorul din Vacanța Mare și-ar fi înșelat consoarta! S-a speculat chiar că actorul s-ar fi despărțit de soție din cauza ieșirilor sale în decor, notează click.ro.

„Sunt un soț acceptabil. Soția mea mi-a dat atâta libertate, nici celibatarii nu au avut atâta libertate ca mine. Nu am fost niciodată separat de soția mea. Eu cu nevastă-mea nu am stat niciodată despărțiți. E adevărat că s-a întâmplat să nu ne vedem un timp, pentru că stăteam foarte mult în turneu plecat. O perioadă ea a stat la Craiova. Dar, niciodată, nu s-a pus problema gen: gata, eu mă mut la mama! În viață însă, omul e supus greșelii. Eu am carieră de artist, nu sunt vreun sfânt. E normal ca mintea lumii să facă scenarii, dar viața mea personală e privată. Până acum mi-a ieșit”, a mărturisit Mugur Mihăescu, la Kanal D, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/mugur-mihaescu-adevarul-despre-casnicia-sa-nu-am-stat-niciodata-despartiti-viata