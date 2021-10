Mugur Mihăescu (53 de ani) a luat decizia să-și vândă vila de lux pe care o deține în Pipera și care ar valora aproximativ 800.000 de euro. Umoristul, care a strâns o avere considerabilă pe vremea când presta în grupul umoristic „Vacanța Mare”, vrea să se mute într-o casă mai mică. A rămas doar cu soția în imensa vilă din Pipera, după ce fiica lui, Ivona (23 de ani), a plecat să studieze la Londra, notează click.ro.

Vila de lux a lui Mugur Mihăescu este una dintre cele mai scumpe case din Pipera. Impozanta vilă a fost construită în 2004, în perioada în care „Vacanța Mare” avea audiențe record la Pro TV, iar ”Garcea”, ”Leana” ori ”Costel” deveniseră cele mai populare personaje amuzante pentru români. Comediantul se poate lăuda cu o vilă de sute de metri pătrați, care are iarbă pe acoperiș și o grădină mare, impresionantă.

“Casa asta mi-a ramas mare! M-am apucat s-o renovez, s-o redecorez, dar vreau să mă mut, s-o inchiriez, s-o vând. Nu sunt încă foarte decis. Dar nu mai are nici un farmec de când a plecat fiică-mea“, a anunțat umoristul, în emisiunea lui Denise Rifai, de la Kanal D, conform sursei citate.

