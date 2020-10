Noul primar din Todirești, liberalul Mugurel Bocancea, a depus oficial jurământul pentru primarul mandat la conducerea acestei comune. Ceremonia a avut loc în ședința de constituire a noului Consiliu Local al comunei Todirești. La ședință au participat un reprezentant al Prefecturii Suceava, consilierul județean Cătălina Culipei, totul desfășurându-se cu păstrarea regulilor sanitare impuse în perioada pandemiei.

După depunerea jurământului, Mugurel Bocancea a ținut să le mulțumească locuitorilor comunei pentru votul acordat la alegerile locale de la finalul lunii septembrie. El a ținut să precizeze că una dintre prioritățile sale va fi dezvoltarea infrastructuri din comună. „Este un eveniment istoric pentru comuna Todirești. În urma unor alegeri liberele și democratice, cetățenii comunei au votat o schimbare cu un vot major și cu o diferență destul de apreciabilă. Vreau să menționez că până acum am fost consilier local timp de trei mandate. Cred că avem și consilierii care sunt la al doilea sau la al treilea mandat, avem o experiență și cred că putem face față cerințelor din partea cetățenilor comunei Todirești. În urma alegerilor, cetățenii au votat un Consiliu Local format din patru partide, iar printre cei care au intrat în Consiliul Local sunt și băieți tineri. Le urăm bun venit. Este foarte bine când sunt mai multe păreri în Consiliul Local. Și cu aportul lor, dar și cu experiența celor cu mai multe mandate sunt sigur că o să aprobăm proiecte de hotărâre pentru binele și dezvoltarea comunei”, a spus Bocancea. El a precizat că își dorește să existe o bună colaborare în Consiliul Loca, pentru ca această comună să se poată dezvolta prin proiectele care vor fi aprobate. „Și cu aportul dumneavoastră sunt sigur că o să implementăm proiecte importante pentru infrastructura comunei, pentru că aici stăm mai deficitar. Vă asigur că avem sprijinul și este foarte bine că avem aceeași culoare politică, a președintelui Consiliului Județean, domnul Gheorghe Flutur. Dacă o să avem și mai departe sprijin și sunt sigur că o să avem, vom face lucruri importante pentru comuna noastră. Vă doresc succes în noul mandat”, a declarat primarul din Todiirești.

Și consilierul județean Cătălina Culipei a dat asigurări că Primăria Todirești va avea sprijinul președintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur și al său personal. „Vă doresc multă sănătate, spor și ajutor în tot ceea ce v-ați propus astăzi, aici, pentru binele comunității dumneavoastră, al comunei Todirești. Vreau să vă transmit salutul președintelui Gheorghe Flutur, care vă asigură de un parteneriat corect, onest, în sprijinul comunității și care va fi alături de dumneavoastră în demersurile viitoare pentru comuna Todirești. Iar eu, în calitate de consilier județean vreau să vă spun că voi fi mereu alături de dumneavoastră”, a spus Cătălina Culipei.

În urma alegerilor locale de anul acesta, Mugurel Bocancea a câștigat funcția de primar cu 40,84% din voturi.