Municipalitatea suceveană ar putea supraimpozita proprietarii din blocurile cu fațadele nerefăcute din zona centrală. O altă variantă ar fi aceea ca reabilitarea clădirilor neîngrijite să fie realizată cu fonduri din bugetul local, iar banii să fie recuperați eșalonat. Prezent în studioul Radio Top, viceprimarul Lucian Harșovschi a declarat: „Deocamdată, Primăria nu poate să intervină pe fațade. Este în momentul de față o Ordonanță de Urgență care spune clar: populația pune 30% din suma pentru reabilitare. Restul este pus de Primărie și de Guvern. Nu am găsit unanimitate la locatari, pentru că trebuie 100% ca proprietarii să semneze actele. Vom discuta cu cei de la Primăria Oradea, pentru că ei au reușit să reabiliteze imobilele din zona centrală de-acolo, și cred că se va ajunge la situația în care blocurile neîngrijite vor plăti taxe mai mari. Dacă nu, să căutăm noi o soluție. Și cred că asta-i mai corectă. Să pună Primăria toți banii pentru reabilitare și oamenii să plătească treptat, în rate. Cred că soluția cea mai bună e să pună Primăria toți banii, să reabilităm, iar ulterior să recuperăm banii în baza unui acord cu locatarii”. Viceprimarul Harșovschi a mai spus că decizia finală legată de fațadele clădirilor va fi luată de viitorul Consiliu Local.

