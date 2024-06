Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat că lucrările de asfaltare continuă pe mai multe străzi arătând că modernizarea arterelor de circulație rămâne o prioritate a instituției pe care o conduce. Lungu a amintit de două lucrări mari precum asfaltarea străzii Leca Morariu care va fi finalizată până la sfârșitul lunii iunie și asfaltarea străzii Tipografiei care va fi gata până la 15 iulie. ”Se lucrează intens pe Tipografiei. Strada va rămâne cu sens unic iar pe partea stângă vor fi parcări în spic. S-au reabilitat trotuarele, s-a lărgit strada și a ieșit o treabă bună aici”, a spus Lungu. El a subliniat că în prezent se mai execută lucrări de reparații pe șapte străzi și anume Miron Costin și Aurel Vlaicu din Ițcani, Grigore Antipa și Păcii în Burdujeni, Luceafărului în George Enescu și în zona Mărăști. Primarul a amintit că și străzile de pământ au intrat în modernizare.

”Se lucrează pe Ștefan Luchian în Burdujeni sat. Pentru strada Dobrilă Eugen s-a semnat contractul cu SUCT și vom demara în curând lucrările, pentru strada Decebal din Ițcani suntem la faza de întocmire a documentației pentru scoaterea la licitație, strada Epaminonda Bucevschi este pregătită pentru asfaltare iar strada Lev Tolstoi o reasfaltăm”, a spus Lungu. El nu este mulțumit de ritmul de lucru din cauza lipsei forței de muncă la firmele de construcții. ”Dacă acum 15 ani lucrau câte 12-14 formații acum lucrează doar 2-4 formații”, a mai spus Ion Lungu.