Primăria municipiului Suceava declanșează procedurile legale pentru construirea unei grădinițe în cartierul Obcini. Astfel, terenul pe care se va face investiția cerută insistent de locuitorii cartierului Obcini în suprafață de 1.666 de metri pătrați limitrof străzilor Duzilor și Mesteacănului se declară de utilitate publică. În acest sens primarul Ion Lungu a inițiat un proiect de hotărâre care se va aproba în ședința Consiliului Local de săptămâna viitoare. Contractele încheiate de municipiul Suceava pe terenul menționat mai sus nu vor mai fi reînoite începand cu anul 2022, respectiv vor fi reziliate contractele cu o durata de valabilitate mai mare de 31 decembrie 2021. Totodată, se expropriază imobilele – terenuri/construcții proprietate privată ce fac obiectul

coridorului de expropriere aferent investițiilor de utilitate publică. Este vorba în primul rând de o bară de 68 de garaje. Hotarârea care va fi aprobată de Consiliul Local reprezintă decizie de expropriere pentru cauză de utilitate publică, constituie titlu executoriu de drept și se pune în executare directă, fără alte formalități pentru predarea bunurilor imobile – terenuri/constructii , atât față de persoanele expropriate nominalizate precum si față de oricare alte persoane care pretind un drept în legatură cu bunul imobil expropriat. Eventualele contestații formulate împotriva acestei hotărâri de expropriere nu suspendă transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil în cauză. Construcțiile edificate pe această parcelă de teren vor face obiectul unei acțiuni de

demolare individuală sau colectivă.

