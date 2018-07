Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că municipalitatea intenționează să construiască 4 blocuri cu locuințe sociale pe strada Aleea Dumbrăvii. El a afirmat că proiectul va fi trimis, spre finanțare, la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin intermediul Consiliului Județean. Primarul Lungu a mai spus că un alt proiect care va fi înaintat Ministerului Dezvoltării vizează reabilitarea termică a 1.000 de apartamente.

