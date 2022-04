Primăria municipiului Suceava va sprijini comunitățile locale din jurul Parisului pentru a trimite ajutoare umanitare în Ucraina. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a avut discuții cu autoritățile franceze la care a participat și reprezentantul Alianței Franceze la Suceava, prof. univ. dhc Sanda Maria Ardeleanu. ”Am avut o întâlnire cu autorități locale din Franța,din apropierea Parisului, împreună cu doamna profesor universitar Sanda Maria-Ardeleanu,in calitate de reprezentat al Alianței Franceze, in prezenta domnului subprefect Cristian Șologon, în care ne-au cerut sa-i sprijinim să ducă ajutoare umanitare in Ucraina si in mod special la Cernăuți. Le-am arătat disponibilitatea noastră in acest sens. Am discutat acest lucru si la Comitetul Director al AMR din Romania,de a ajuta orase din Ucraina si Republica Moldova,in aceste momente dramatice. Ca urmare a discutiilor avute, municipiul Cluj Napoca, se va infrăti cu orașul Cernăuti si va trimite ajutoare umanitare acolo”, a declarat Lungu.