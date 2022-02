Primarul Sucevei Ion Lungu a declarat astăzi că în cazul în care situația o va impune refugiații ucraineni vor putea fi cazați în internatele de la școlile din municipiu și în sălile de sport. În internate, a spus Lungu, sunt peste 500 de locuri de cazare. Primarul a precizat că hotelurile din Suceava sunt deja pline de cetățeni ucraineni care și-au făcut rezervări direct din Ucraina. ”Primăria Suceava a făcut tot ce este posibil ca să ajute refugiații cu cazarea. Avem o platformă la Primărie ”Ajutor pentru Ucraina” unde sunt oferte pentru cazare. Deocamdată nu am făcut colectă pentru alimente pentru că sunt multe donații făcute deja și am mers doar pe ideea de cazare. Avem sute de oferte din toată țara. Am reușit să repartizăm câteva sute de persoane prin metoda asta. Facem acum o inventariere la unitățile de învățământ și funcție de cum evoluează lucrurile putem caza refugiați în internate și săli de sport. Hotelurile sunt deja pline de cetățeni ucraineni care și-au făcut rezervarea din Ucraina. Facem tot ce este posibil să asigurăm cât mai multe locuri de cazare nu numai la noi dar și alte județe. Sunt în contact și cu colegii mei din Asociația Municipiilor din România pentru a vedea ce spații sunt la ei în zonă”, a spus Ion Lungu.