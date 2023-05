Inspectoratul de Stat în Construcții a impus Primăriei Suceava efectuarea în regim de urgență a unei expertize tehnice la cerința „Rezistență mecanică și stabilitate” cu foraje de minim 20 metri între cantină și terenul de sport din curtea Liceului Filadelfia. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu care a precizat că măsura care vine ca urmare a riscului de alunecări de teren în Zona Zamca a fost stabilită în ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență din data de 22 mai.

Pe lângă asta, municipalitatea suceveană mai trebuie să ia următoarele măsuri: să realizeze un studiu aprofundat pentru tot versantul, stabilirea unor soluții de consolidare locale, la construcțiile cu regim de înălțime mai mare de P+2E, amplasate pe versant, se impune un sistem de fundare indirectă pe piloți forați, lucrările de excavații care urmează să se realizeze pe versanți, să se execute în baza unui proiect geotehnic, verificat la cerința fundamentală „Rezistență mecanică și stabilitate”.

”Municipalitatea se va conforma cerintelor impuse de Ispectia de Stat in Constructii si vom comanda experizele recomandate”, a declarat Lungu.