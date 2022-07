Municipalitatea suceveană va îngropa cablurile de pe stâlpi printr-o tehnologie nouă, inteligentă Foraje orizontale Dirijate-Subraversări, a anunțat primarul Ion Lungu. Ela spus că sunt șanse reale ca în următorii doi ani de zile să se implementeze acest proiect ” Am avut o întâlnire la sediul primăriei municipiului Suceava, împreună cu directorii de investiții și patrimoniu, cu reprezentanții firmei SC “CALA” SA Mureș – Centru de Tehnologii Fără Săpătură, referitor la îngroparea cablurilor de pe stâlpi printr-o metodă inovativă prin Foraje Orizontale Dirijate-Subtraversări. Această firmă este specializată în acest tip de lucrări, implementând acest sistem în mai multe orașe din România și din străinătate. Ca prim pas am convenit ca municipalitatea suceveană să realizeze un studiu de fezabilitate profesionist din care să rezulte lucrările necesare de efectuat și în final să se stabilească valoarea indicatorilor tehnico-economici. Este un proiect inteligent care se poate încadra în proiectul „Orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în anul 2030”, proiect de tip Smart City”, a declarat Lungu.

