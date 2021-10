Primăria municipiului Suceava vrea să amenajeze cu fonduri europene un parc de aventură la Păduricea Zamca. Primarul Ion Lungu a declarat în conferința de presă de astăzi că discuții pe această temă vor avea loc în ședința Consiliului Local din 28 octombrie. ”Un parc de aventură înseamnă tiroliană, panouri de escaladă, roller coaster, parc de distracție. Este o sugestie și ar fi idee bună să facem un parc de aventură acolo dar până la urmă specialiștii vor veni cu propunerile lor”, a declarat Lungu.

