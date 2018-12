Consiliul Local Fălticeni, întrunit de Ziua Naţională a României în şedinţă festivă, a aprobat cu unanimitate de voturi acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului artistului plastic Gabrel Baban şi, post mortem, arhitectului Crişan Victor Popescu. Şedinţa festivă a Consiliului Local a avut loc în prezenţa primarului municipiului, Cătălin Coman, cel care a propus acordarea celor două titluri, precum şi a prefectului judeţului, Mirela Adomnicăi şi a parlamentarilor PSD Ioan Stan, Alexandru Rădulescu şi Virginel Iordache. În deschiderea ședinței, primarul Cătălin Coman a ținut să precizeze că „reprezentanții efemeri ai comunității locale” au datoria de a cinsti așa cum se cuvine pe acei dintre fălticeneni care cu adevărat au obținut rezultate deosebite în domeniul lor profesional și au dovedit că sunt pe lângă buni români și buni fălticeneni.

„Este un proiect extrem de emoționant pe ordinea de zi. Mă gîndeam că o să derulăm cu totul altfel această ședință. Din păcate domnul arhitect Crișan Victor Popescu nu mai este printre noi”, a spus Cătălin Coman, care apoi i-a rugat pe toți cei prezenți să țină un moment de reculegere.

Primarul din Fălticeni a spus că a avut plăcerea să-l cunoască pentru prima dată pe arhitectul Crișan Victor Popescu, când acesta, împreună cu profesorul Gabrel Baban și alte cadre didactice, au venit cu o idee foarte bună pentru Fălticeni și anume de inaugura grupul statuar „Altarul Eroilor”.

„O idee pe care am încercat să o dezvoltăm și la care am aderat pentru că facem un lucru bun și util. M-au surprins din prima cu entuziasmul, cu energia, cu felul în care găseau soluții pentru a depăși orice de problemă mai mult sau mai puțin importantă. Tot ceea ce înseamnă această idee a presupus o multitudine de avize, autorizări, gânduri, de proiectări. Încet-încet am reușit să le depășim și un prim pas a fost făcut. Și astăzi vom inaugura Altarul Eroilor, care întregește zestrea de eroi cu care Fălticeniul se mândrește. Pe lângă bustul maiorului Ioan avem acum bustul căpitanului Gavril Danielescu și a căpitanului comandor Constantin Costăchescu, fălticeneni care în cele două războaie mondiale au făcut fapte de vitejie și ne-au făcut pe noi acum să fim mândri de faptul că și de Fălticeni și de zestrea Fălticeniului se leagă foarte multe din evenimentele lor”, a declarat Cătălin Coman.

El a adăugat că îi este dificil să vorbească despre profesorul Gabrel Baban, având în vedere că îl cunoaște de foarte multă vreme și a colaborat foarte mult cu acesta. „Domnul profesor baban este un prieten drag de familie al părinților mei și îndrăznesc să cred că și al meu. Mi-a fost și mie profesor și la școala gimnazială și apoi la Colegiul Nicu Gane din Fălticeni. Știu foarte multe din activitatea lui. Și acum, cel puțin la Colegiul Nicu Gane am colaborat strâns acum câțiva ani când a trebuit să găsim o soluție pentru internat și o să colaborăm în continuare. Domnule profesor mă bucură enorm de mult că ați acceptat ideea și invitația noastră de a deveni Cetățean de Onoare a municipiului Fălticeni”, a declarat primarul municipiului Fălticeni.

Mai trebuie spus că după votul unanim al consilierilor locali, titlul de Cetățean de Onoare, acordat post mortem arhitectului Crișan Victor Popescu a fost primit de fiica acestuia, Alba Popescu.