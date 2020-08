Iluminatul public din municipiul Fălticeni va fi reabilitat, modernizat și extins printr-un proiect cu fonduri europene, a anunțat primarul Cătălin Coman. Proiectul a fost elaborat de Primăria Fălticeni și depus la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est de la Piatra Neamț în urmă cu doi ani de zile însă abia acum au fost finalizate procedurile iar contractul de finanțare va fi semnat în această lună. Primarul Coman a declarat că investiția va costa 16 milioane de lei 98% fiind fonduri europene nerambursabile ce vor fi alocate prin Programul Operațional Regional și 2% contribuția municipalității.

”Suntem pe ultima sută de metri pentru semnarea contractului de finanțare. Am emis ultimele hotărâri de consiliu local și am răspuns la ultimele solicitări de clarificări și probabil într-o săptămână două vom semna contractul de finanțare cu ADR Piatra Neamț după care efectiv vom da drumul la treabă”, a spus Coman.

”Vom avea becuri tip led cu un sistem de telegestiune cu diminuarea și creșterea intensității luminoase în funcție de traficul auto și pietonal”

Primarul a menționat că implementarea acestui sistem de iluminat ultramodern va aduce beneficii imense municipalității și tuturor locuitorilor. ”Beneficiile sunt imense în sensul că acest proiect presupune înlocuirea în totalitate a tuturor componentelor sistemului de iluminat public. Vorbim de stâlpi, cabluri, becuri. Apoi tehnologia folosită este ultramodernă și eficientă economic pentru că vom avea becuri tip led cu un sistem de telegestiune cu diminuarea și creșterea intensității luminoase în funcție de traficul auto și pietonal, cu amplasarea mai multor stâlpi pentru că sunt zone în Fălticeni unde stâlpii sunt destul de rari și nu asigură iluminat public de calitate. Acest lucru se va rezolva prin acest sistem. Vor fi iluminate mult mai consistent zonele aglomerate, zonele cu trafic intens. De asemenea sunt multe străzi în Fălticeni care nu beneficiază de iluminat public și care acum au tot felul de improvizații făcute pe cheltuiala persoanelor din zonele respective. Toate străzile din Fălticeni vor fi racordate la acest sistem de iluminat”, a spus primarul.

”Sistemul actual de iluminat public este vechi de 40-50 de ani și zilnic apar defecțiuni”

El a precizat că sistemul actual de iluminat public este vechi de 40-50 de ani și că zilnic apar defecțiuni. ”Este o mare problemă starea rețelei de iluminat public care este una foarte veche și care se defectează foarte des. De multe ori nici nu mai există posibilitatea să o repari pentru că tot ce înseamnă componente, cabluri, transformatoare, contactoare sunt de o vechime de 40-50 de ani și efectiv nu mai pot fi reparate sau nu mai sunt compatibile cu sistemele actuale. De aceea am luat horărârea să depunem un proiect pentru finațarea europeană pentru reablitarea, extinderea și modernizarea iluminatului public”, a spus Cătălin Coman.

”Acest sistem de iluminat public care este acum în proprietatea municipiului Fălticeni a fost înstrăinat de altul iar eu l-am adus înapoi și am completat bogăția municipiului”

El a ținut să aducă în prim plan istoricul rețelei de iluminat public a Fălticeniului. ”A fost inițial proprietatea municipiului Fătliceni dar la un moment dat a fost înstrăinată. Fac această mențiune fără să fiu ironic dar sunt mulți care au dat acest sistem cum au dat și alte clădiri reprezentative pentru Fălticeni iar eu am fost unul dintre cei care le-am adus înapoi. Acest sistem de iluminat public care este acum în proprietatea municipiului Fălticeni a fost înstrăinat de altul iar eu l-am adus înapoi și am completat bogăția municipiului în inventarul nostru cum a fost și cinematograful cum au fost și alte obiective importante. Încercăm să fim pozitivi și constructivi. După ce am adus sistemul de iluminat public în patrimoniul municipiului Fălticeni la doar două luni de zile ne-am mobilizat și împreună cu echipa din Primărie am depus acest proiect”, a arătat edilul șef.

Coman sa arătat totuși nemulțumit de procedurile foarte greoaie care trebuie parcurse până când un proiect ajunge în faza de implementare. ”Durează foarte mult din păcate. Este o veche problemă pe care am mai ridicat-o. Sunt doi ani de cînd proiectul este depus și de doi ani tot răspundem la clarificări și parcurgem diferite etape până la momentul implementării. De multe ori se ajunge în situația în care realizarea efectivă a proiectului durează mai puțin decât hârtiile și avizele necesare. La aceste proiect am făcut mii de hârtii. Se tot vorbește de simplificarea procedurilor cel puțin pentru proiectele europene”, a spus Coman care a adăugat: ”Important este că aducem bani europeni în Fălticeni și nu puțini pentru un proiect care ne va permite să creștem nivelul de comfort al cetățenilor, calitatea serviciului de iluminat public, extinderea sistemului în zonele care nu beneficiază în prezent de iluminat public și nu în ultimul rând să facem economii semnificative la bugetul local pentru că vom economisi de două ori: o dată la factura de iluminat și a doua oară că nu vom mai băga atâția bani la reparații care din păcate sunt zilnice sistemul actual fiind doarte vechi”.