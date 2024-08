În perioada 19-24 august 2024, Centrul Comunitar Rădăuți, pus la dispoziție de Asociația „Rădăuțiul Civic”, a găzduit cea de-a doua ediție a Școlii de Vară „La Marginea Școlii” (#LMS2024), dedicată tematicii „Sănătate Mintală și Dezvoltare Emoțională”. Evenimentul, demarat de organizația ,,True Health” și sponsorizat de „SERCOM Electric” Suceava, a reprezentat o oportunitate deosebită pentru tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani de a se dezvolta personal într-un mediu sigur și suportiv alături de 15 de facilitatori, printre care psihologi, nutriționiști și lucrători de tineret.

Într-un context educativ relaxant, cei 25 de tineri selectați, majoritatea provenind din mediul rural, au avut șansa de a participa gratuit la o serie de ateliere și activități concepute pentru a le dezvolta inteligența emoțională și abilitățile soft esențiale pentru viața de zi cu zi. Programul intensiv de șase zile a inclus sesiuni ghidate, reflecții de grup, ateliere artistice, despre sănătate și de orientare în carieră, exerciții de echipă și activități recreative. Acestea au avut scopul de a ajuta tinerii să-și înțeleagă și gestioneze emoțiile, să reducă stresul și să dezvolte relații sănătoase și durabile.

Denis MIHALESCU a descris această experiență ca fiind „transformatoare”, subliniind că „nu a fost doar despre acumularea de informații sau simple activități de grup, ci despre o călătorie interioară care ne-a ajutat să ne conectăm mai bine cu noi înșine și cu cei din jur.” El a remarcat, de asemenea, legătura profundă formată între participanți, afirmând că „formăm o comunitate unită, în care fiecare voce este auzită și fiecare poveste contează.”

Cristina NICULCEA a adăugat că participarea la școala de vară i-a schimbat perspectiva asupra modului în care își gestionează emoțiile și interacționează cu cei din jur. Ea a apreciat în mod special activitățile interactive care „ne-au ajutat să ne deschidem într-un mod atât de natural.”

Paul LUCESCU a evidențiat aspectul social al evenimentului, menționând că „această școală de vară oferă o oportunitate unică de a întâlni oameni interesanți care împărtășesc informații valoroase pentru dezvoltarea personală.” Tot el a subliniat importanța activităților recreative, considerând participarea la acest eveniment „timp investit cu folos.”

Alessia G. a numit experiența „oportunitate de neprețuit,” și și-a exprimat recunoștința pentru conexiunile formate și pentru atmosfera de încredere și susținere care a caracterizat evenimentul.

Ilinca IGNĂTESCU, coordonatoarea proiectului, a reflectat asupra impactului personal al acestui eveniment, subliniind că „proiectul a fost pentru mine o oportunitate valoroasă de creștere, lucrând alături de o echipă dedicată și aplicând în practică cunoștințele dobândite pe parcursul studiilor.” De asemenea, își arată recunoștința pentru toate persoanele implicate în facilitarea activităților, afirmând că ,,psihologii, trainerii și specialiștii din diverse domenii au reușit să facă din proiectul #LMS2024 unul cu adevărat de succes!”.

Școala de Vară #LMS2024 a demonstrat încă o dată că dezvoltarea sănătății mintale și a inteligenței emoționale este esențială pentru tinerii de astăzi. Activitățile au oferit participanților nu doar instrumentele necesare pentru a-și gestiona mai bine emoțiile și a-și dezvolta abilitățile sociale, dar și un spațiu colaborativ de învățare, în care tinerii au putut crește împreună.

„Ediția din 2024 s-a încheiat, însă a devenit și mai clar pentru noi că vom depune eforturi și în anul 2025 pentru ca această inițiativă să continue să fie un punct de reper pentru tinerii care doresc să-și dezvolte abilități esențiale pentru o viață trăită conștient și cu sens!” a afirmat Adrian MAFTEAN, președintele organizației True Health.