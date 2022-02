Consiliul Local al municipiului Rădăuți întrunit marți în ședință a aprobat bugetul pentru anul 2022. Bugetul are o importantă componentă de dezvoltare care cuprinde investiții în străzi, trotuare, iluminat public, alimentare cu apă, canalizare și retehnologizarea centralei termice. Astfel, sunt prinse pentru modernizare un număr de nouă străzi care vor fi asfaltate cu bani de la bugetul local și cu fonduri eurppene. Este vorba de strada Bogdan Vodă de la intersecția străzii Piața Unirii cu intersecția strada Merilor în lungime de 1,47 kilometri, strada C. D. Gherea de la intersecția străzii Școlii Noi cu strada Calea Cernăuţi în lungime de 829 metri, strada Volovățului de la intersecția străzii Tudor Vladimirescu cu intersecția străzii Mihai Viteazul , strada Spitalului de la intersecția străzii Ştefan cel Mare cu intersecția Calea ferată în lungime de 182 metri, strada Gării de la intersecția străzii Ştefan cel Mare (LIDL) cu intersecția Spitalului (Calea Ferată) în lungime de 660 metri, strada Ion Nistor de la sensul giratoriu (Sinagoga Mare) cu intersecția C. D. Gherea în lungime de 715 metri, strada Dimitrie Dan de la intersecția străzii 1 Mai cu intersecția C. D. Gherea în lungime de 880 metri, strada Iraclie Porumbescu de la intersecția străzii Ştefan cel Mare cu intersecția strada Teiului în lungime de 510 metri, proiectare şi execuţie reabilitare cu asfalt strada Simion Bărnuţiu în lungime de 450 metri, lucrări în valoare de 535. 000 lei cu TVA inclus.

”Toate aceste lucrări au fost realizate și sunt în curs de execuție în perioada 2021-2022 pe linie de investiţie/dezvoltare în lungime totală de 5,3 kilometri în valoare de 4,76 de milioane de lei”, a precizat primarul Bogdan Loghin.

Pe fonduri europene și guvernamentale municipalitatea rădăuțeană mai are în implementare un proiect cu mai multe acţiuni de investiţii pentru modernizare cu asfalt a străzilor balastate care cuprinde străzile Alexandru Odobescu, Zorilor, Îmbinata, Podurilor, Pandurilor, Plevnei, Gh Doja, Cucului, George Coşbuc, Vasile Conta, Ion Grămadă, Mică. Pe lângă asta Primăria Rădăuți a depus spre finanțare prin programul Național de Investiţii ”Anghel Saligny” un proiect în valoare de 12,863 de milioane de lei care prevede modernizarea a 12 străzi în lungime totală de 4,785 de kilometri. Vor fi modernizate și trotuarele. În buget sunt alocate fonduri pentru „Modernizare trotuar strada Volovăţului (Tronson Mobila SĂ – intersecţie strada Mihai Viteazul – partea dreaptă) în valoare de 328.000 lei cu TVA (67.630 euro), lucrări ce vor fi atribuite prin încredinţare directă și „Reabilitare trotuare strada Bogdan Vodă (Calea Ferată – intersecţie strada Mihai Viteazul, partea stângă şi dreapta) în valoare de 627.433 lei cu TVA (130.000 de euro), lucrare ce va fi atribuită prin procedura de licitaţie.

În buget mai sunt incluse fonduri pentru „Proiectare şi execuţie alimentare cu apă pe strada Mihai Pitei în lungime de 500 metri, lucrări în valoare de 200.000 lei cu TVA inclus și „Proiectare şi execuţie alimentare cu apă strada Pozenului, lucrări în valoare de 120.000 lei cu TVA inclus. Totodată, se are în vedere și extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru strada Bogdan Vodă, Calea Bucovinei, partea stângă și partea dreaptă, Eugen Botezat, Dragoş Vicol, Plopilor, Sucevei, Tolocii, Forestierilor, Grânelor, Ciocârliei, Luncii, Aleea Hipodrom, Andronic Motrescu, proiect în valoare de 21,602 milioane de lei, fiind prinse în buget fonduri pentru documentațiile tehnice, avize, verificare tehnică, cote ISC și consultanță. proiectul va fi finanţat prin programul Național de Investiţii ”Anghel Saligny”.

Modernizarea iluminatului public se află de asemenea în atenția municipalității rădăuțene prin buget fiind finanțate mai mulote proiecte și anume: modernizare și extindere rețea iluminat public prin montare stâlpi de iluminat în Zona Centrală – Piața Unirii- 960.000 de lei cu TVA inclus, modernizare sistem de iluminat public prin înlocuire corpuri vechi cu corpuri de iluminat noi tip led pe strada 1 Mai – 55 bucăți, strada Calea Cernăuţi -80 bucăți, Piaţa Unirii – 35 bucăți, lucrări în valoare de 210.000 lei TVA inclus, achiziționare și montare stâlpi de iluminat public în Zona Judecătoriei (noi) din strada Piața Unirii, lucrări în valoare de 38.500 lei TVA inclus, extindere rețea electrică aeriană de iluminat public în zona Piața Obor, lucrări în valoare de 50.000 lei TVA inclus, proiectare și execuție rețea electrică de iluminat public subteran pe strada Putnei de la sensul giratoriu (Sinagoga Mare) intersecţie cu strada Pictor Grigorescu, lucrări în valoare de 250.000 TVA inclus, modernizare și extindere rețea iluminat public prin montare stâlpi iluminat zona centrală – Piața Unirii, lucrări în valoare de 950.492 lei TVA inclus, modernizare iluminat public prin montare stâlpi iluminat treceri de pietoni pe strada Calea Bucovinei, lucrări în valoare de 15.000 lei TVA inclus.

Reabilitarea sistemului de încălzire reprezintă o prioritate pentru municipalitate în acest an.

Se are în vedere retehnologizarea/Implementarea unei/unor capacități de producere a energiei termice pentru Centrala de cogenerare de înaltă eficienţă de 28 MW pentru care este prinsă suma de 500 000.00 lei pentru reparația sau înlocuirea unui cazan și dezvoltarea unei strategii de accesare de fonduri europene pentru înlocuirea ambelor cazane aferente Centralei Termice