În municipiul Rădăuți a fost înființată, în premieră, o trupă de teatru. Primarul din Rădăuți, Bogdan Loghin, a declarat că trupa de teatru se numește „Mozaic”. „La prima chemare au răspuns zece rădăuțeni, elevi și adulți, ce vor să simtă emoția scenei, dăruind publicului șansa de a trăi prin personajele dramaturgilor.

Gândul de a aduce arta teatrală în urbea noastră nu e nou. Dramaturgul și jurnalistul Matei Vișniec, rădăuțean, a inițiat acest proiect cu mai mult timp în urmă. Deși plecat de zeci de ani din orașul natal, visul domniei sale, Teatru la Rădăuți, nu l-a părăsit niciodată. Pentru noi, e o datorie de conștiință să i-l împlinim”, a spus Bogdan Loghin.

El a adăugat că cei interesați să devină membri ai trupei de teatru „Mozaic” vor putea participa la preselecțiile care vor fi organizate în perioada următoare și care vor fi anunțate din timp.