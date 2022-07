Municipiul Rădăuți primește prin Programul de Investiții ”Anghel Saligny” suma de 6,1 milioane de lei pentru modernizări de străzi și extinderea sistemului de alimentare cu apă, a anunțat primarul Bogdan Loghin. ”Experiența și valoarea în viață și în politică se dovedesc și se dobândesc în timp! Mă bucur mult să mă aflu în echipa președintelui Gheorghe Flutur, cel ce a modelat printr-o viziune bazată pe dezvoltare județul Suceava! Rădăuțiul astăzi primește recunoștința muncii ultimilor 2 ani de zile, prin alocarea istorică a sumei de 6,1 milioane euro, prin programul Anghel Saligny, pentru 2 proiecte: apă-canal, in valoare de 4,1 milioane €, proiect care vine in completarea proiectului ACET, care este in procedura de licitație și drumuri asfaltate un proiect extrem de așteptat în valoare de 2 milioane de euro. Este cea mai mare sumă dobândită în ultimii zeci de ani. Respect domnului președinte Gheorghe Flutur! Mulțumesc echipei Primăriei Rădăuți și Consiliului Local Rădăuți pentru muncă și implicare!”, a transmis Loghin. Cea mai mare sumă de 4,1 milioane de lei va fi folosită pentru extinderea rețelei de apă și canalizare pe un număr de 14 străzi și anume: Bogdan Vodă, Calea Bucovinei partea stângă și partea dreaptă, Eugen Botezat, Dragoș Vicol, Plopilor, Sucevei, Tolocii (nou creată), Forestierilor, Grânelor plus prelungire, Ciocârliei plus prelungire, Pepenăriei, Lunca, Aleea Hipodrom și Andronic Motrescu. Restul de 2 milioane de euro vor fi investiți în asfaltarea unui număr de 12 străzi în lungime totală de 4,78 kilometri și anume: Alexandru Odobescu, Zorilor, Îmbinata, Podurilor, Pandurilor, Plevnei, Gheorghe Doja, Cucului, George Coșbuc, Vasile Conta, Ion Grămadă și Mică.