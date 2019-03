Municipiul Suceava a aderat alături de municipiile Iași și Botoșani la organizația „Orașe Inteligente, Deschise și Active” (” (Open&Agile Smart Cities), o asociație independentă cu sediul în Bruxelles, care reprezintă și promovează orașe inteligente. Documentul a fost semnat astăzi la Palatul Parlamentului din București de primarul Ion Lungu și primarii de Iași și Botoșani respectiv Mihai Chirică și Cătălin Flutur. ”Prin această organizație se pot promova proiecte din domeniul digitalizării, cu finanțare europeană sau din alte surse de finanțare. Suntem primele orașe din România care au aderat la această coaliție, ce cuprinde în momentul de față 127 de orașe din 27 țări”, a declarat Ion Lungu.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating