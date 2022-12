Pentru anul viitor municipiul Suceava și-a propus o promovare mai agresivă pe piața națională dar mai ales pe cea internațională. Așa se face că în 2023 Suceava va fi prezentă la nu mai puțin de 14 târguri de turism din care 12 internaționale și doar două naționale. Prezența Sucevei la aceste târguri va fi aprobată în viitoarea ședință de Consiliu Local.

”Municipiul Suceava dorește sa promoveze orașul din punct de vedere turistic și economic, încercând prin diverse modalități să îmbunătățescă vizibilitatea și accesibilitatea acestuia. Consiliul Local al Municipiului Suceava a aprobat pri n H.C.L. nr. 343 din 07. 10.2022, participarea Municipiului Suceava la înfiintarea ,,Organizatiei de Management al Destinatiei Suceava – Orașul Cetatii de Scaun”, a statutului și desemnarea reprezentantului municipiului în cadrul acestei organizații.

În data de 6.12.2022, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului a emis primul aviz pentru înfiintarea Organizatiei de Management al Destinatiei (OMD), beneficiarul fiind Suceava – ,,Orașul Cetatii de Scaun”. Organizatia a fost constituita în scopul dezvoltarii durabile a turismului din Municipiul Suceava și implicit a creterii atractivitatii acestuia ca destinatie turistică. Conform Ordinului nr. 1906 din 22.1 1.2022 al Ministerul Antreprenoriatului și Turismului s-a aprobat lista cu manifestarile expozitionale internationale din tara și strainatate la care ministerul participa în 2023. Municipiul Suceava trebuie sa raspunda cerintelor impuse de statutul de membru al Organizatiei de Management al Destinatiei ,,Suceava – Orașul Cetatii de Scaun”, astfel propunem aprobarea participarii de principiu a Municipiului Suceava la aceste evenimente. Participarea la aceste targuri reprezinta o oportunitate de inspiratie pentru crearea de noi evenimente și activitati precum și o promovar e eficienta și incisiva a obiectivelor turistice și a actorilor din domeniul turismului la standarde europene. Alegerea targurilor se va face la recomandar ile Ministerul Antreprenoriatului și Turismului precum și a hotararilor luate în cadrul Consiliului Director al OMD – ului. Orașul Suceava întampina turiștii cu o serie de obiective turistice cum ar fi : monumente istorice (Cetatea de Scaun a Sucevei), muzee (Muzeul Nationa l al Bucovinei), monumente de arta religioasa – biserici și manastiri (Biserica Sfantul Gheorghe din cadrul Manastirii Sfântul loan eel Nou de la Suceava care este inclusa în Patrimoniu UNESCO), parcuri și zone de agrement (Zona de agrement „Tatarași”, Zona de agrement de pe malul raului Suceava).

Toate acestea și multe altele sunt prezentate și promovate atat prin materiale clasice de promovare (broșuri, pliante, suveniruri, filmulete de prezentare, etc.) cat și prin aplicatia mobila de turism Suceava Official App. De asemenea, aplicatia mobila de turism prezinta turiștilor și informatii despre evenimentele care au loc in oraș (festivaluri, targuri , spectacole de teatru, vernisaje, noutati cinematografice, etc.)

Totodata prin participarea la aceste targuri se dorește prezentarea și introducerea noului brand al Municipiului Suceava prin care orașul este mai bine reprezentat și identificat. Noul logo impreuna cu cele doua variante de slogan „Suceava – Oraul Cetatii de Scaun” și „Suceava – Cu inima deschisa” ofera o noua identitate vizuala, care respecta atat trecutul, cu latura sa istorica și religioasa, cat și modernismul , noua identitate vizuala fiind una adaptiva și versati la. Prin participarea la targurile de turism dorim sa ne adresam turiștilor, antreprenori lor sau agentiilor de turism, oferindu-le informatii și detalii prin metodele de promovare mentionate mai sus cu scopul de a stimula și crește numarul de vizitatori in orașul Suceava”, se menționează în expunerea de motive.