Primăria municipiului Suceava va scoate de la buget suma de 48.720 de lei pentru a-și trimite reprezentanți la Tîrgurile de Turism de la Paris și Chișinău cu scopul de a convinge turiștii francezi și moldoveni să viziteze ”capitala” județului Suceava. Banii vor fi aprobați în ședința Consiliului Local de săptămâna viitoare. Târgul de Turisrn MAP – Le Monde de la Paris-Franța va avea loc în perioada 16-19 martie 2023 iar municipiul Suceava va fi reprezentat aici de patru persoane, două din partea aparatului de executie al Municipiul Suceava și două din partea Consiliului Local. Costurile deplasării la Paris se ridică la suma de 33.750 lei. Târgul de Turism TOURISM LEISURE HOTELS la Chișinău- Republica Moldova va avea loc în perioada 06-09 aprilie 2023 iar municipiul Suceava va fi reprezentat de cinci persoane trei din aparatul propriu al Primăriei și doi consilieri locali. Costurile deplasării la Chișinău se ridică la suma 14.790 lei.

”Municipiul Suceava promoveaza orașul din punct de vedere turistic și economic prin diverse modalitati, țmbunatatind vizibilitatea și accesibilitatea acestuia atât pe plan national, cat și pe plan international. Participarea la aceste targurile de turism reprezinta o oportunitate de inspiratie pentru crearea de noi evenimente și activitati precum și o promovare eficienta și incisiva a obiectivelor turistice și a actorilor din domeniul turismului la standarde europene.

Toate obiectivele turistice și evemimentele culturale sunt prezentate și promovate atat prin materiale clasice de promovare (broșuri, pliante, suveniruri, filmulete de prezentare, etc.) cat și prin aplicatia mobila de turism Suceava Official App. De asemenea, aplicatia mobila de turism prezinta turiștilor și informatii despre evenimentele care au loc in oraș (festivaluri, târguri, spectacole de teatru, vernisaje, noutati cinematografice, etc.). Totodata, prin participarea la aceste targuri se dorete prezentarea și introducerea noului brand al Municipiului Suceava prin care orașul este mai bine reprezentat și identificat. Noul logo impreuna cu cele doua variante de slogan „Suceava – Orsaul Cetatii de Scaun” și „Suceava – Cu inima deschisa” ofera o noua identitate vizuala, care respecta atat trecutul, cu latura sa istorica și religioasa, cat și modernismul, noua identitate vizuala fiind una adaptiva și versatile. Prin participarea la targurile de turism dorim sa ne adresam turiștilor, antreprenorilor sau agentiilor de turism, oferindu-le informatii și detalii prin metodele de promovare mentionate mai sus cu scopul de a stimula și crește numarul de vizitatori în orașul Suceava”, se spune în expunerea de motivela proiectul de hotărâre inițiat de primarul Ion Lungu și viceprimarul Lucian Harșovschi.